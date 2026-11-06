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DemirBank признан «Лучшим банком КР» по версии Global Finance в 2026 году

10:05, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
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В рамках ежегодной международной премии World’s Best Banks 2026, проводимой финансовым журналом Global Finance, DemirBank признан победителем в номинации «Лучший банк Кыргызстана».

В этом году Global Finance в 33-й раз определил лучшие банки мира. Премия отмечает финансовые институты, которые демонстрируют высокие результаты, внимательно относятся к потребностям клиентов и создают основу для устойчивого развития.

При выборе победителей учитывались рост активов, прибыльность, стратегические партнерства, развитие бизнеса и инновации в продуктах. Решения принимались редакцией Global Finance на основе анализа показателей и консультаций с представителями международного финансового сообщества.

DemirBank неоднократно удостаивался звания «Лучший банк Кыргызстана» по версии Global Finance. Очередная награда стала международным признанием работы команды банка, его стремления к развитию и совершенствованию качества обслуживания.

«За последний год ключевыми ориентирами стратегии DemirBank стали цифровая трансформация, меняющиеся потребности клиентов и устойчивое развитие. Мы расширили финансирование малого и среднего бизнеса и поддержали инфраструктурные проекты в сфере гидроэнергетики, солнечной энергетики и дорожного строительства. Среди наших дальнейших приоритетов — кредитование сельского хозяйства, зеленое финансирование, внедрение технологий искусственного интеллекта и углубление сотрудничества с международными финансовыми институтами, в том числе ЕБРР, IFC, АБР и KfW. Мы продолжим укреплять позиции банка в корпоративном сегменте, одновременно развивая услуги для частных клиентов и предпринимателей», — отметил Шевки Л. Сарылар, генеральный менеджер DemirBank.

DemirBank предоставляет широкий спектр банковских услуг корпоративным клиентам, представителям малого и среднего бизнеса и физическим лицам. Банк последовательно совершенствует продукты и сервисы, внедряет современные технологии и расширяет возможности обслуживания, ориентируясь на потребности клиентов. В основе его деятельности — надежность, профессионализм и долгосрочные партнерские отношения.

DemirBank благодарит клиентов и партнеров за доверие и продолжит развивать финансовые решения, помогая им достигать поставленных целей.

Лицензия НБ КР № 035.

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