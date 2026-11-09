Ипотека с кешбэком до 100 тысяч сомов от DemirBank

В преддверии новогодних праздников DemirBank объявляет о запуске рекламной кампании «Новый год в своей квартире». В рамках специального предложения клиенты могут оформить ипотеку на покупку недвижимости или строительство собственного дома по ставке от 15,99 процента годовых и получить кешбэк до 100 тысяч сомов.

На какие цели можно оформить ипотеку?

* Покупка готовой квартиры или дома.

* Приобретение квартиры в строящемся доме по договору долевого участия (ДДУ).

* Покупка земельного участка.

* Строительство собственного дома.

* Покупка таунхауса или коттеджа.

Основные условия

* Сумма кредита — от 350 тысяч сомов.

* Срок кредитования — от 6 до 96 месяцев.

* Первоначальный взнос — от 30 процента стоимости недвижимости.

Процентные ставки

Для участников зарплатных проектов DemirBank:

* от 6 до 60 месяцев — 15,99 процента годовых;

* от 61 до 96 месяцев — 17 процентов годовых.

Для клиентов, не участвующих в зарплатных проектах:

* от 6 до 60 месяцев — 17 процентов годовых;

* от 61 до 96 месяцев — 18 процентов годовых.

Одним из преимуществ специального предложения является возможность получить кешбэк до 100 тысяч сомов в зависимости от суммы оформленного ипотечного кредита.

Успейте воспользоваться специальным предложением!

Рекламная кампания DemirBank «Новый год в своем доме» действует до 28 декабря 2026 года.

Подробную информацию об условиях ипотечного кредитования и порядке получения кешбэка можно получить в ближайшем отделении DemirBank или по бесплатному номеру 2222.

Пусть следующий Новый год станет началом новой главы вашей жизни — в собственном доме вместе с DemirBank!

Лицензия № 035. ГЭПС — от 17,5 процента.