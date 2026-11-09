Ипотека с кешбэком до 100 тысяч сомов от DemirBank
В преддверии новогодних праздников DemirBank объявляет о запуске рекламной кампании «Новый год в своей квартире». В рамках специального предложения клиенты могут оформить ипотеку на покупку недвижимости или строительство собственного дома по ставке от 15,99 процента годовых и получить кешбэк до 100 тысяч сомов.
На какие цели можно оформить ипотеку?
* Покупка готовой квартиры или дома.
* Приобретение квартиры в строящемся доме по договору долевого участия (ДДУ).
* Покупка земельного участка.
* Строительство собственного дома.
* Покупка таунхауса или коттеджа.
Основные условия
* Сумма кредита — от 350 тысяч сомов.
* Срок кредитования — от 6 до 96 месяцев.
* Первоначальный взнос — от 30 процента стоимости недвижимости.
Процентные ставки
Для участников зарплатных проектов DemirBank:
* от 6 до 60 месяцев — 15,99 процента годовых;
* от 61 до 96 месяцев — 17 процентов годовых.
Для клиентов, не участвующих в зарплатных проектах:
* от 6 до 60 месяцев — 17 процентов годовых;
* от 61 до 96 месяцев — 18 процентов годовых.
Одним из преимуществ специального предложения является возможность получить кешбэк до 100 тысяч сомов в зависимости от суммы оформленного ипотечного кредита.
Успейте воспользоваться специальным предложением!
Рекламная кампания DemirBank «Новый год в своем доме» действует до 28 декабря 2026 года.
Подробную информацию об условиях ипотечного кредитования и порядке получения кешбэка можно получить в ближайшем отделении DemirBank или по бесплатному номеру 2222.
Пусть следующий Новый год станет началом новой главы вашей жизни — в собственном доме вместе с DemirBank!
Лицензия № 035. ГЭПС — от 17,5 процента.