Плати телефоном — выигрывай путешествие на Мальдивы

Оплачивай повседневные покупки с Mastercard от DemirBank через Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay — и получи шанс выиграть неделю на Мальдивах на двоих!

С 12.00 26 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года включительно совершай покупки на сумму от 100 сомов за одну оплату и участвуй в розыгрыше призов.

Что можно выиграть?

Главный приз — путешествие на Мальдивы на двоих на одну неделю с вылетом из Бишкека.

4 iPhone 18 Pro Max 512 GB.

5 Apple Watch 12.

Как участвовать?

Добавь карту Mastercard от DemirBank в Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay. Оплачивай покупки от 100 сомов телефоном или часами через POS-терминалы.

Покупай как обычно — участвуй автоматически! Никаких заявок и дополнительной регистрации.

Уже пользуешься Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay с Mastercard от DemirBank? Просто продолжай оплачивать покупки.

Еще нет карты? Оформи Mastercard от DemirBank в период акции в приложении «Демир банк». Открой цифровую карту без длинных очередей и ожиданий и присоединяйся к участникам.

Важно: в акции также участвуют онлайн-покупки на сайтах и в приложениях, оплаченные через Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay.

Как определяются победители?

Призы получают участники, совершившие покупки с выигрышными порядковыми номерами.

Каждая тысячная покупка — Apple Watch 12 . Всего — 5 призов.

. Всего — 5 призов. Каждая полуторатысячная покупка — iPhone 18 Pro Max 512 GB. Всего — 4 приза.

Всего — 4 приза. Десятитысячная покупка — путешествие на Мальдивы на двоих на одну неделю с вылетом из Бишкека.

Порядковые номера определяются в общей последовательности покупок всех участников, соответствующих условиям акции. Один участник может получить не более одного приза.

Итоги будут подведены 18 января 2027 года после проверки выполнения условий.

Пусть привычные покупки станут началом незабываемого путешествия!

Важно! Переводы, снятие наличных, QR-платежи, оплаты по карте в POS-терминалах, отмененные и возвращенные покупки не учитываются. Предусмотрены ограничения по участникам и категориям операций.

Полные правила и условия акции — на сайте банка или по номеру 2222.

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