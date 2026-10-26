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Данияр Амангельдиев выступил на форуме ЮНКТАД в Дохе. О чем он говорил

22:42, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Первый заместитель председателя кабмина Данияр Амангельдиев принял участие в торжественной церемонии открытия 9-го Всемирного инвестиционного форума ЮНКТАД 2026 (WIF 2026), который начал свою работу в столице Катара под эгидой Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

По данным кабмина, Данияр Амангельдиев принял участие в ключевой панельной сессии форума — «Инвестиции в регион Евразийского экономического союза».

В ходе сессии обсуждались перспективы интеграционного объединения ЕАЭС в меняющейся глобальной архитектуре, развитие трансграничной инфраструктуры и привлечение прямых иностранных инвестиций в государства – члены союза.

Выступая на панельной дискуссии, Данияр Амангельдиев подчеркнул стратегическую роль Кыргызстана в рамках ЕАЭС и отметил, что рынок союза открывает широкие возможности для развития производств, промышленной кооперации и выхода на широкий потребительский рынок.

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Он отметил, что основой экономического роста Кыргызстана станет экспортно ориентированная сервисно-индустриальная модель, основанная на экспорте услуг и товаров обрабатывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью.

Участие делегации Кыргызской Республики в 9-м Всемирном инвестиционном форуме ЮНКТАД подтверждает стремление страны к расширению многостороннего торгово-экономического сотрудничества и интеграции в глобальные финансовые цепочки на принципах устойчивого развития.

Глобальное мероприятие, проходящее под девизом «Инвестируя в будущее», собрало лидеров государств, министров, руководителей крупнейших мировых компаний и международных институтов из более чем 100 стран для обсуждения устойчивого финансирования, цифровой трансформации и преодоления экономических вызовов.

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