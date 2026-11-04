Китай разрешил импорт трех видов ягод из Кыргызстана

Экспорт малины, черной смородины и ежевики, выращенных в Кыргызстане, официально разрешен на китайский рынок. Об этом сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным ведомства, это открывает новые возможности для отечественных производителей ягод и экспортеров, позволяя им выйти на крупный рынок сбыта.

Напомним, 31 августа 2026 года между Кыргызской Республикой и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики подписан Протокол о карантине растений и фитосанитарных требованиях.

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Согласно протоколу, кыргызская сторона должна представить китайской стороне перечень упаковочных предприятий и мест производства ягод для прохождения процедуры регистрации. В свою очередь, Главное таможенное управление КНР выразило готовность провести соответствующую регистрацию в кратчайшие сроки.

Для поставок продукции на китайский рынок производственные участки, на которых выращиваются ягоды, а также упаковочные предприятия должны соответствовать установленным фитосанитарным требованиям и пройти регистрацию китайской стороной.

В этой связи департамент химизации, защиты и карантина растений приглашает фермеров, занимающихся выращиванием малины, смородины и ежевики, а также владельцев упаковочных предприятий обращаться для прохождения необходимых процедур регистрации.