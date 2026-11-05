Кыргызстан готовит ягодных производителей к экспорту в Китай

В Кыргызстане готовят программу экспортного акселератора для производителей ягод. Участников будут обучать требованиям к качеству и безопасности продукции и подготовят к международной сертификации. Об этом рассказал директор центра по развитию и продвижению экспорта «Кыргыз экспорт» Урмат Такиров.

По его словам, в стране активно развивается производство клубники, малины, ежемалины и смородины.

Недавно КР включили в список государств, имеющих право поставлять ягодную продукцию в Китай.

В рамках акселератора производители и экспортеры смогут пройти внутренний аудит, который поможет выявить недостатки в производственных процессах и определить необходимые улучшения.

«Мы надеемся, что наши производители и экспортеры пройдут подготовку к сертификации, в том числе внутренний аудит. Он позволит выявить зоны, требующие исправления или улучшения, и определить дополнительные меры, необходимые в технологическом процессе производства», — рассказал Урмат Такиров.

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По его словам, сейчас проводится отбор организации, которая будет реализовывать программу. После подведения итогов конкурса планируется приступить к ее запуску.

Кроме того, «Кыргыз экспорт» участвует в разработке новых мер поддержки экспортеров.

«Наша команда активно участвует в процессе обсуждения и создания новых мер. Думаю, буквально в ближайшие дни будет известно, какие меры будут приняты для дальнейшей поддержки экспортеров и развития экспорта», — отметил Урмат Такиров.