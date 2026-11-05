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24.kg

Власти КР начнут возмещать экспортерам расходы на международную сертификацию

11:12, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

С 2027 года в Кыргызстане планируют запустить программу возмещения расходов экспортеров на получение международных сертификатов и проведение лабораторных исследований, озвучил директор Центра по развитию и продвижению экспорта «Кыргыз экспорт» Урмат Такиров.

По его словам, новая мера поддержки направлена на стимулирование компаний к выходу на зарубежные рынки. Предпринимателям планируют компенсировать часть затрат на получение международных сертификатов, повторную сертификацию и проведение анализов в международных лабораториях.

Такиров отметил, что наличие сертификатов является одним из важных требований иностранных покупателей. Например, для экспорта пищевой продукции могут потребоваться стандарты ISO 22000, FSSC 22000 или BRC.

При этом сертификация требует значительных финансовых затрат, из-за чего многие предприятия не готовы инвестировать в нее средства.

«Мы считаем целесообразным, чтобы государство показало им (предпринимателям. — Прим. 24.kg) хорошую практику. Возмещая часть расходов на сертификацию, мы хотим показать ценность этого процесса», — отметил Такиров.

Он добавил, что наличие международных сертификатов может существенно повлиять на экспортную выручку компаний и открыть им доступ к новым рынкам.

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