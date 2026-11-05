В системе REX для экспорта в ЕС зарегистрировались 17 кыргызстанских компаний

В европейской системе REX зарегистрировались 17 компаний из Кыргызстана, еще 10 направили документы для регистрации. Пять предприятий планируют пройти международную сертификацию OEKO-TEX. Об этом на пресс-конференции сообщил директор центра по развитию и продвижению экспорта «Кыргыз экспорт» Урмат Такиров.

По его словам, регистрация в системе REX позволяет экспортерам получать преференции в рамках Всеобщей системы преференций Евросоюза, включая нулевые или сниженные таможенные пошлины.

Урмат Такиров отметил, что «Кыргыз экспорт» является национальным уполномоченным органом по регистрации экспортеров в системе REX. Компании, планирующие поставлять продукцию в Евросоюз, могут обратиться в центр за консультацией.

В рамках экспортного акселератора предприятия проходят индивидуальную диагностику с привлечением международных и местных экспертов. Для каждой компании составлен план улучшений, охватывающий производственные процессы, маркетинг, сертификацию и соблюдение социальных и экологических стандартов.

По итогам этой работы компании начали внедрять рекомендации экспертов.

Одним из направлений программы стало развитие присутствия предприятий в интернете. Так, 17 компаний создали страницы в LinkedIn, шесть зарегистрировали доменные имена для корпоративных сайтов, еще шесть имеют сайты. Пять предприятий в процессе создания веб-ресурсов.

«Если тебя нет в интернете, как говорят международные эксперты, значит, тебя нет в экономике», — подчеркнул глава «Кыргыз экспорта».

Кроме того, пять компаний активно планируют пройти сертификацию OEKO-TEX, которая имеет значение для выхода на европейский рынок.

«На сегодня они приступили к переосмыслению своих технологических производственных процессов. И, насколько мы знаем, пять компаний активно планируют сертификацию такого международного стандарта, как OEKO-TEX», — рассказал Урмат Такиров.

Он заметил, что международные сертификаты являются важным условием для выхода на зарубежные рынки. Предприятия изучают требования к продукции и производству, чтобы адаптировать свои процессы к ожиданиям международных покупателей.