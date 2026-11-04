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Цифровое неравенство: 76 процентов населения земного шара пользуется интернетом

09:50, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Сегодня интернетом пользуются 6,3 миллиарда человек, или 76 процентов населения земного шара. Такие данные приводят в Международном союзе электросвязи (МСЭ), передает Служба новостей ООН.

Этот показатель вырос по сравнению с 2025 годом, когда, по уточненным данным, число пользователей всемирной паутины составляло 6,1 миллиарда человек, или 74 процента населения.

В странах СНГ в 2026 году 93 процента населения пользовались интернетом — по сравнению с 91 процента в 2025 году.

Несмотря на постоянное расширение доступа к сети, 2 миллиарда человек по-прежнему остаются офлайн, отмечают в МСЭ.

«В эпоху искусственного интеллекта отсутствие доступа к интернету означает, что человек лишен огромного количества возможностей — от получения образования до трудоустройства. Сегодня как никогда важно расширять доступ к сети и делать его по-настоящему эффективным для каждого человека, где бы он ни находился», — считают в организации.

Данные МСЭ указывают на сохраняющееся неравенство в вопросах подключения к сети. Например, в странах с высоким уровнем дохода интернетом пользуются 93 процента населения, тогда как в странах с низким уровнем дохода — лишь 32 процента.

Основные выводы МСЭ

  • Гендерный аспект: в целом интернетом в мире пользуются 79 процентов мужчин и 74 процента женщин, в странах СНГ — 93 процента мужчин и 92 процента женщин.
  • Возраст: молодежь остается самой «подключенной» к сети группой населения: интернетом пользуются 86 процентов людей в возрасте от 15 до 24 лет, тогда как среди остального населения этот показатель составляет 74 процента. В СНГ эти показатели составляют 97 процентов и 92 процента соответственно.
  • Место проживания: разница между городскими и сельскими районами сократилась. В целом по миру доступ к интернету есть у 82 процентов городских жителей по сравнению с 63 процентами жителей сельской местности. Для стран СНГ эти показатели составляют 94 процента и 89 процентов соответственно.
  • Владение мобильными телефонами: 84 процента населения мира в возрасте от 10 лет и старше владеют мобильным телефоном. В странах с высоким уровнем дохода этот показатель превышает 95 процентов, тогда как в странах с низким уровнем дохода он составляет 57 процентов.
  • Охват мобильными сетями: по оценкам, 97 процентов населения земного шара проживают в зоне действия как минимум сети 3G. Однако охват более современными технологиями остается крайне неравномерным. Если в среднем сеть 5G доступна 59 процентам населения мира, то в странах с высоким уровнем дохода этот показатель достигает 86 процентов, а в странах с низким уровнем дохода — всего 4 процента. В странах СНГ 87 процентов населения пользуется сетью 4G, и лишь 10 процентов — сетью 5G.

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