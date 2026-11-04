Цифровое неравенство: 76 процентов населения земного шара пользуется интернетом

Сегодня интернетом пользуются 6,3 миллиарда человек, или 76 процентов населения земного шара. Такие данные приводят в Международном союзе электросвязи (МСЭ), передает Служба новостей ООН.

Этот показатель вырос по сравнению с 2025 годом, когда, по уточненным данным, число пользователей всемирной паутины составляло 6,1 миллиарда человек, или 74 процента населения.

В странах СНГ в 2026 году 93 процента населения пользовались интернетом — по сравнению с 91 процента в 2025 году.

Несмотря на постоянное расширение доступа к сети, 2 миллиарда человек по-прежнему остаются офлайн, отмечают в МСЭ.

«В эпоху искусственного интеллекта отсутствие доступа к интернету означает, что человек лишен огромного количества возможностей — от получения образования до трудоустройства. Сегодня как никогда важно расширять доступ к сети и делать его по-настоящему эффективным для каждого человека, где бы он ни находился», — считают в организации.

Данные МСЭ указывают на сохраняющееся неравенство в вопросах подключения к сети. Например, в странах с высоким уровнем дохода интернетом пользуются 93 процента населения, тогда как в странах с низким уровнем дохода — лишь 32 процента.

Основные выводы МСЭ