«ЭлКат» определили единственным оператором международного интернет-трафика в КР
Кабмин определил компанию «ЭлКат» единственным оператором по доставке, транзиту и передаче международного интернет-трафика на территории Кыргызстана. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.
Согласно документу, «ЭлКат» получает исключительное бессрочное право обеспечивать трансграничное соединение сетей передачи данных, пропуск, транзит и терминацию международного трафика.
Другим телекоммуникационным операторам рекомендовано передать «ЭлКат» действующие договоры аренды международных каналов связи и обеспечить получение международного интернет-трафика через техническую инфраструктуру компании. На согласование сроков и графика передачи договоров отводится не более 60 календарных дней со дня вступления постановления в силу.
Отраслевому регулятору поручено контролировать исполнение решения, а также совместно с «ЭлКат» разработать и утвердить экономически обоснованную и прозрачную тарифную политику. Условия должны быть одинаковыми для всех телекоммуникационных операторов.
В кабмине объясняют решение необходимостью укрепления цифрового суверенитета, обеспечения государственного контроля над стратегическими информационными потоками и национальной безопасности.
Полученные доходы «ЭлКат» рекомендовано направлять на развитие критически важной информационной инфраструктуры. Речь идет о модернизации национальных центров обработки данных и международных интернет-шлюзов, строительстве резервных оптоволоконных линий на государственной границе, а также расширении международного транзита данных.
При этом постановление не отменяет и не ограничивает статус, права и обязанности национальных операторов связи, определенные решением кабмина.
Ранее планы сделать «ЭлКат» единственным поставщиком зарубежного интернета уже вызывали споры среди провайдеров, экспертов и депутатов Жогорку Кенеша.
В управлении делами президента это объясняли заботой о безопасности сетей и ростом доходов госкомпании. Там также отмечали, что оптовый тариф зафиксировали на уровне 0,75 доллара за 1 мегабит в секунду, а объем трафика за время пилота вырос до 1,7 терабита в секунду.
Однако операторы связи и ИТ-специалисты предупреждали о серьезных рисках. По их мнению, если весь трафик пойдет через одну компанию, при любой крупной аварии без интернета может остаться вся страна. Кроме того, без конкуренции могут упасть скорость и качество связи, в будущем вырастут цены для провайдеров, а властям станет проще блокировать сайты и сервисы.