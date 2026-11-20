Кабмин определил компанию «ЭлКат» единственным оператором по доставке, транзиту и передаче международного интернет-трафика на территории Кыргызстана. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, «ЭлКат» получает исключительное бессрочное право обеспечивать трансграничное соединение сетей передачи данных, пропуск, транзит и терминацию международного трафика.

Другим телекоммуникационным операторам рекомендовано передать «ЭлКат» действующие договоры аренды международных каналов связи и обеспечить получение международного интернет-трафика через техническую инфраструктуру компании. На согласование сроков и графика передачи договоров отводится не более 60 календарных дней со дня вступления постановления в силу.

Отраслевому регулятору поручено контролировать исполнение решения, а также совместно с «ЭлКат» разработать и утвердить экономически обоснованную и прозрачную тарифную политику. Условия должны быть одинаковыми для всех телекоммуникационных операторов.

В кабмине объясняют решение необходимостью укрепления цифрового суверенитета, обеспечения государственного контроля над стратегическими информационными потоками и национальной безопасности.

Полученные доходы «ЭлКат» рекомендовано направлять на развитие критически важной информационной инфраструктуры. Речь идет о модернизации национальных центров обработки данных и международных интернет-шлюзов, строительстве резервных оптоволоконных линий на государственной границе, а также расширении международного транзита данных.

При этом постановление не отменяет и не ограничивает статус, права и обязанности национальных операторов связи, определенные решением кабмина.