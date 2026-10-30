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24.kg

Интернет нужно взять под тотальный контроль — глава Финнадзора

11:10, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане предложили установить тотальный контроль над интернет-трафиком, чтобы ограничить доступ к онлайн-казино, порносайтам и другим нежелательным ресурсам. С такой инициативой выступил председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Кайрат Маматов в эфире «Биринчи радио».

По его словам, действующие ограничения недостаточно эффективны, поскольку кыргызстанцы продолжают пользоваться запрещенными игровыми платформами, в том числе через VPN.

«Нужно выделить средства и взять весь интернет-трафик под тотальный контроль. Я считаю, что необходимо установить фильтры. Например, в Китае интернет-трафик контролируется, и когда мы туда приезжаем, многие наши приложения не работают», — заявил Маматов.

Глава Финнадзора отметил, что в Кыргызстане продолжают работать зарубежные онлайн-казино, через которые граждане теряют крупные суммы денег.

«Люди проигрывают деньги, автомобили, дома. Несмотря на запреты, продолжают играть на иностранных платформах. Кто-то использует VPN, кто-то находит другие способы обхода ограничений», — рассказал он.

По словам Маматова, вместе с онлайн-казино необходимо рассмотреть вопрос ограничения доступа к порносайтам и отдельным онлайн-играм.

В частности, он упомянул популярную игровую платформу Roblox, вокруг которой, по его словам, также возникают вопросы безопасности детей.

«Депутаты Жогорку Кенеша уже поднимают вопрос о блокировке таких ресурсов. В Турции, насколько мне известно, Roblox запретили. Поэтому Министерству цифровизации необходимо рассмотреть возможность фильтрации интернет-трафика», — отметил глава Финнадзора.

При этом Маматов признал, что подобная система потребует значительных финансовых затрат и может вызвать недовольство пользователей.

Он напомнил о реакции общества на блокировку TikTok в Кыргызстане, однако подчеркнул, что считает необходимым усиление контроля ради безопасности граждан, особенно несовершеннолетних.

«Возможно, люди снова начнут возмущаться, как это было с TikTok. Но мы ежедневно проводим в социальных сетях по 2–3 часа. Нужно думать и о безопасности наших детей», — сказал он.

Маматов также обратил внимание на развитие искусственного интеллекта и появление новых интернет-ресурсов, которые позволяют обходить существующие ограничения.

По его словам, зарубежные коллеги сталкиваются с ситуацией, когда после блокировки одного нелегального сайта его владельцы практически сразу создают новые домены и продолжают деятельность.

Глава Финнадзора считает, что Кыргызстану необходимо создать комплексную систему мониторинга интернет-угроз, усилить взаимодействие государственных органов и предусмотреть подразделения по кибербезопасности.

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