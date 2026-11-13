В России с помощью ИИ усилили контроль за интернет-трафиком

Роскомнадзор выделил более 2 миллиардов рублей на фильтрацию интернет-трафика с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на паспорт программы цифровой трансформации на 2026–2028 годы.

Отмечается, что ведомство разработало механизм фильтрации трафика с использованием инструментов машинного обучения. На эти цели Роскомнадзор направил 2,27 миллиарда рублей.

По данным издания, механизм фильтрации трафика на основе ИИ встроят в автоматизированную систему обеспечения безопасности российского сегмента интернета, через которую ведомство управляет техническими средствами противодействия угрозам на сетях операторов.

«В паспорте цифровизации указано, что большая языковая модель в системе не используется. Судя по описанию, речь идет о предсказательной модели. Это значит, что ее главная задача — не читать содержимое трафика, а по внешним признакам соединения и сервера (например, размеру и ритму пакетов, длительности сессии, хостинг-провайдеру сервера) оценивать вероятность того, что используется VPN. Поэтому работать станет сложнее с любыми VPN, даже теми, что меняют адреса и маскируют трафик», — объяснил специалист по регулированию ИИ Дмитрий Кутейников.

По его мнению, с внедрением механизма обычный пользователь столкнется с ухудшением работы средств ускорения, сервисы и их настройки придется постоянно менять. Бизнес также может пострадать из-за ошибочных блокировок корпоративных VPN и облачных сервисов.