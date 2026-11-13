USD87.45EUR97.00RUB1.06
24.kg

В России с помощью ИИ усилили контроль за интернет-трафиком

14:17, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Роскомнадзор выделил более 2 миллиардов рублей на фильтрацию интернет-трафика с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на паспорт программы цифровой трансформации на 2026–2028 годы.

Отмечается, что ведомство разработало механизм фильтрации трафика с использованием инструментов машинного обучения. На эти цели Роскомнадзор направил 2,27 миллиарда рублей.

По данным издания, механизм фильтрации трафика на основе ИИ встроят в автоматизированную систему обеспечения безопасности российского сегмента интернета, через которую ведомство управляет техническими средствами противодействия угрозам на сетях операторов.

«В паспорте цифровизации указано, что большая языковая модель в системе не используется. Судя по описанию, речь идет о предсказательной модели. Это значит, что ее главная задача — не читать содержимое трафика, а по внешним признакам соединения и сервера (например, размеру и ритму пакетов, длительности сессии, хостинг-провайдеру сервера) оценивать вероятность того, что используется VPN. Поэтому работать станет сложнее с любыми VPN, даже теми, что меняют адреса и маскируют трафик», — объяснил специалист по регулированию ИИ Дмитрий Кутейников.

По его мнению, с внедрением механизма обычный пользователь столкнется с ухудшением работы средств ускорения, сервисы и их настройки придется постоянно менять. Бизнес также может пострадать из-за ошибочных блокировок корпоративных VPN и облачных сервисов.

Материалы по теме

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Президентская гонка в Кыргызстане — одно кресло на 11 человек

 

Феликс Кулов призвал силовиков проверить связи и деньги возможных провокаторов

 

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова идет в президенты

 

Бывший глава ЦИК Мамбетжунус Абылов стал десятым претендентом на пост президента

 

Айдарбеков заявил о закрытии уголовного дела и объяснил отказ от мандата

 

Еще один претендент на пост президента. Что известно об Амуре Айбе

 

Общество

Мост через реку Чу предлагают назвать в честь бывшего министра транспорта

 

Трасса Север — Юг станет круглогодичной с 2029 года

 

Более 500 учителей все еще не хватает в школах Кыргызстана

 

Создание армии ЕС поддержал 71 процент опрошенных в странах союза

 

Древние кыргызы знали секрет отопления? Необычная находка археологов

 

В России с помощью ИИ усилили контроль за интернет-трафиком

 

Атака на Иран

Все базы США от Западной Азии до Европы станут законной целью, заявили в Иране

 

США объявили награду в 20 миллионов долларов за данные о ядерной программе Ирана

 

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

 

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Власть

В «Национальной электрической сети Кыргызстана» сменился гендиректор

 

Попытка раскачать всю Центральную Азию. Власти заявили об угрозах

 

Экс-глава ГКНБ Идрис Кадыркулов освобожден от должности посла в Украине

 

Асеин Исаев назначен послом Кыргызстана в Бельгии

 

Садыр Жапаров ознакомился с развитием Иссык-Кульского района и Балыкчи

 

Президентская гонка в Кыргызстане — одно кресло на 11 человек

 

Ситуация вокруг Украины

Переговоры в Абу-Даби. Канцлер ФРГ заявил о позитивных сигналах

 

Украинский вопрос. Посланники США снова были в Москве и встретились с Путиным

 

Геноцидом назвал Европарламент вывоз украинских детей в Россию

 

Украина отклонила предложение США по изменению своих границ — СМИ

 

Переговоры в Абу-Даби. РФ приехала «с очень жесткими установками» — Киев

 

Переговоры в Абу-Даби по украинскому вопросу. Комментарии российской стороны

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18