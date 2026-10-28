Численность населения Кыргызстана назвали в Нацстаткоме

Численность постоянного населения Кыргызской Республики за восемь месяцев 2026 года увеличилась на 82,3 тысячи человек (на 1,1 процента) и на 1 сентября достигла 7 миллионов 487 тысяч человек. Об этом говорится в отчете Национального статистического комитета.

Численность населения Бишкека составляет 1 миллион 379,4 тысячи человек, Оша — 493,4 тысячи.

В январе — августе этого года в загсе зарегистрировали около 93,3 тысячи новорожденных, что на 2,6 тысячи больше, чем за аналогичный период 2025-го.

За это же время в стране умерло 21,3 тысячи человек. В результате естественный прирост населения составил 72 тысячи человек.

Наиболее высокий уровень естественного прироста населения отмечался в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях, а наиболее низкий — в Бишкеке.