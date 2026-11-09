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Минздрав объяснил, почему в госроддомах Бишкека не проводят партнерские роды

12:49, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В государственных родильных домах Бишкека в настоящее время не проводятся партнерские роды. При этом законодательство Кыргызстана не запрещает присутствие отца ребенка или другого члена семьи во время родов. Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на обращение депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева.

В ведомстве подчеркнули, что, согласно части 6 статьи 108 Закона «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» от 12 января 2024 года, присутствие близкого человека при родах допускается при наличии соответствующих условий в медицинской организации и соблюдении требований безопасности.

По данным Минздрава, партнерские роды в государственных роддомах столицы не организованы из-за недостатка индивидуальных родильных залов, особенностей планировки помещений, высокой нагрузки на медицинский персонал и необходимости обеспечивать конфиденциальность других рожениц и санитарно-эпидемиологическую безопасность.

В частности, в Городском перинатальном центре имеется 12 родильных залов, из которых только два одноместные. Среднесуточная нагрузка составляет 40–45 родов. В Кыргызском научном центре репродукции человека принимают 25–30 родов в сутки, а в перинатальном центре Национального центра охраны материнства и детства — 20–25.

В роддоме № 1 за 10 месяцев 2026 года приняли 3 тысячи 521 роды. Среднесуточная нагрузка составляет 15–25 родов. В клиническом родильном доме № 2 индивидуальные родильные залы отсутствуют: в одном помещении размещаются от двух до четырех рожениц.

В Минздраве также сообщили, что отдельного нормативного акта, который приостанавливал бы или запрещал партнерские роды в государственных медицинских организациях, не принималось. Следовательно, общего запрета на такую практику нет, а ограничения могут быть связаны только с объективными условиями конкретного учреждения.

В министерство поступает в среднем 5–6 обращений граждан в год по вопросам партнерских родов. При этом отдельный статистический учет случаев отказа в их проведении не ведется.

Ведомство намерено поэтапно расширять практику партнерских родов с учетом возможностей медицинских учреждений. Для этого необходимо улучшать материально-техническую базу, создавать индивидуальные родильные залы и обеспечивать достаточное количество медицинских работников. Кроме того, Минздрав рассмотрит возможность разработки единых рекомендаций по допуску сопровождающих лиц.

В министерстве отметили, что отдельные частные клиники могут организовывать партнерские роды благодаря меньшему потоку пациенток, наличию индивидуальных залов и необходимым условиям. При этом санитарно-эпидемиологические требования для государственных и частных медорганизаций не различаются в зависимости от формы собственности.

Дастан Бекешев отметил, что присутствие близкого при родах не должно быть привилегией тех, кто может оплатить частную клинику.

«Буду добиваться от Минздрава конкретного плана. Иначе право есть, а воспользоваться им невозможно», — добавил он.

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