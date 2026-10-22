Материнская смертность: с начала 2026 года в Кыргызстане скончались 23 женщины

Материнская смертность в Кыргызстане снизилась на 34,4 процента за девять месяцев 2026 года. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, профилактика осложнений беременности, доступность услуг по планированию семьи, своевременное выявление факторов риска и качественное медицинское сопровождение женщин остаются приоритетными направлениями работы ведомства.

По данным за девять месяцев 2026 года, в республике зарегистрировано 23 случая материнской смертности во время беременности, родов и в послеродовом периоде.

Показатель материнской смертности составил 22,1 на 100 тысяч живорожденных, что на 34,4 процента ниже по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на положительную динамику, каждый случай материнской смерти требует тщательного анализа причин и обстоятельств для определения необходимых мер по предупреждению подобных случаев в дальнейшем, отметили в МЗ.

Одним из приоритетных направлений является обеспечение доступности услуг по планированию семьи. Государство предусмотрело закупку современных средств контрацепции на 12,5 миллиона сомов, в том числе для женщин из социально уязвимых групп. Кроме того, расширили возможности приобретения отдельных средств контрацепции по льготным ценам в рамках обязательного медицинского страхования.

Особое внимание уделяется поддержке женщин в период беременности и после родов.

Для незастрахованных женщин предусмотрена возможность бесплатного получения полиса обязательного медицинского страхования, что обеспечивает доступ к предусмотренным программой медицинским услугам и лекарственным средствам на льготных условиях.

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Минздрав совершенствует организацию медицинской помощи в сфере репродуктивного здоровья, пересматривает отчетную документацию с учетом медико-социальных факторов риска и усиливает информирование населения по вопросам планирования семьи и профилактики осложнений беременности.

«Сохранение жизни и здоровья матери требует комплексного подхода, включающего подготовку к беременности, своевременное обращение за медицинской помощью, качественное наблюдение в период беременности и надлежащее медицинское сопровождение после родов. Снижение материнской смертности остается одной из важнейших задач системы здравоохранения. Достижение устойчивых результатов требует дальнейшего совершенствования медицинской помощи, своевременного выявления рисков и повышения информированности женщин о возможностях сохранения репродуктивного здоровья», — заявили в ведомстве.