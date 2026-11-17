За последние годы в Кыргызстане значительно улучшились условия выхаживания недоношенных новорожденных. Об этом сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, родильные стационары оснащаются современным медицинским оборудованием, внедряются новые методы лечения, в том числе заместительная терапия сурфактантом, необходимая для поддержки дыхания глубоко недоношенных детей. Медицинские специалисты проходят обучение современным методам реанимации, респираторной поддержки и интенсивной терапии.

Ежегодно в перинатальном центре Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) рождается около 5 тысяч детей, из них примерно 600 — недоношенные.

Около 100 малышей имеют очень низкую массу тела при рождении — менее 1,5 килограмма, еще около 50 — экстремально низкую массу тела, менее 1 килограмма.

По данным центра, выживаемость детей с массой тела менее 1,5 килограмма составляет 77 процентов. Это значительный результат, если учесть, что еще в 2000 году новорожденных с такой массой тела в стране относили к категории нежизнеспособных.

В отделение патологии новорожденных и недоношенных детей НЦОМиД ежегодно поступают около 1 тысячи младенцев из разных регионов страны. Из них 250–260 — недоношенные дети.

Самый маленький пациент, которого удалось выходить в отделении, был из Алайского района Ошской области с массой тела всего 650 граммов.

«Выхаживание таких малышей сложный и длительный процесс. Он требует специального оборудования, постоянного наблюдения и создания условий, максимально приближенных к внутриутробным, поскольку органы и системы ребенка еще не готовы к самостоятельной жизни. Не менее важны психологическая поддержка родителей и участие медицинских работников на каждом этапе», — отметили в Минздраве.

Кыргызстан с 2004 года применяет критерии регистрации новорожденных, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Согласно им, учитываются дети, родившиеся после 22-й недели беременности с массой тела более 500 граммов.

Ежегодно в мире раньше срока рождаются 6–8 процентов детей. В Кыргызстане, по имеющимся оценкам, преждевременно появляются на свет около 10–12 тысяч малышей в год.

Ежегодно 17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей.