Больше 1 миллиона граждан вернулись в Узбекистан из трудовой миграции в 2026-м

С начала 2026 года в Узбекистан вернулись 1 миллион 116 тысяч граждан, работавших за рубежом.

До конца года власти намерены обеспечить работой 250 тысяч из них, а также поддержать тех, кто хочет открыть собственное дело.

Среди вернувшихся есть специалисты, получившие опыт работы в Германии, Великобритании, Южной Корее, Японии и России. Они трудились в промышленности, строительстве, логистике, сфере услуг и сельском хозяйстве.

Президент Шавкат Мирзиеев поручил предложить таким специалистам достойную работу, используя их профессиональные знания и опыт. Особое внимание предлагается уделить гражданам, которые работали на крупных зарубежных предприятиях и освоили современные технологии и стандарты труда.

Для этого создали специальную платформу, где отражаются место работы, профессия и трудовой стаж вернувшихся граждан. К ней подключили хокимов и руководителей отраслевых ведомств, чтобы они могли подбирать подходящие вакансии.

Отмечено, что граждане РУз легально работают и уплачивают пенсионные взносы в более чем 40 странах. В этом году двусторонние соглашения по признанию трудового стажа и пенсионных прав, сформированных в период работы за рубежом, подписаны с Кыргызстаном, Азербайджаном и Турцией. Поручено достичь аналогичных договоренностей и с другими странами.