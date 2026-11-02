USD87.45EUR97.89RUB1.08
24.kg

Больше 1 миллиона граждан вернулись в Узбекистан из трудовой миграции в 2026-м

19:01, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

С начала 2026 года в Узбекистан вернулись 1 миллион 116 тысяч граждан, работавших за рубежом.

До конца года власти намерены обеспечить работой 250 тысяч из них, а также поддержать тех, кто хочет открыть собственное дело.

Среди вернувшихся есть специалисты, получившие опыт работы в Германии, Великобритании, Южной Корее, Японии и России. Они трудились в промышленности, строительстве, логистике, сфере услуг и сельском хозяйстве.

Президент Шавкат Мирзиеев поручил предложить таким специалистам достойную работу, используя их профессиональные знания и опыт. Особое внимание предлагается уделить гражданам, которые работали на крупных зарубежных предприятиях и освоили современные технологии и стандарты труда.

Для этого создали специальную платформу, где отражаются место работы, профессия и трудовой стаж вернувшихся граждан. К ней подключили хокимов и руководителей отраслевых ведомств, чтобы они могли подбирать подходящие вакансии.

Отмечено, что граждане РУз легально работают и уплачивают пенсионные взносы в более чем 40 странах. В этом году двусторонние соглашения по признанию трудового стажа и пенсионных прав, сформированных в период работы за рубежом, подписаны с Кыргызстаном, Азербайджаном и Турцией. Поручено достичь аналогичных договоренностей и с другими странами.

Материалы по теме

Без загранпаспортов. Поездки в тюркские страны по ID предлагает Мирзиеев

Топ стран, куда кыргызстанцы едут работать официально

Семьям жертв сиропа «Док-1 Макс» в Узбекистане выплатили 6,6 миллиона долларов

Работал в Узбекистане — стаж зачтут в Кыргызстане. Внесен законопроект о пенсиях

Наследие Центральной Азии представили в ООН в Женеве

Доходы контрабандистов за переправку нелегалов в Европу подсчитали в ООН

От детсада до вуза: в Узбекистане оценят психологическое здоровье учащихся

В России проанализировали миграцию из стран Центральной Азии: курс на Европу

Куда идет Европа: протесты, сдвиг вправо, ожидание перемен

Современные кочевники: как случайная встреча изменила судьбу Степана и Перизат

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Подписи избирателей. Кто из претендентов в президенты набрал их больше всего?

 

Власти ответили на жесткую критику Сыймыка Жапыкеева

 

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Общество

В Бишкеке после ремонта открыли улицы Купянскую и Космическую

 

Больше 1 миллиона граждан вернулись в Узбекистан из трудовой миграции в 2026-м

 

3 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

 

В Бишкеке могут снести СТО, где работают более 500 человек

 

Массово зараженные ВИЧ в детстве полгода ждут жилья по поручению президента

 

Вместо фасоли — сафлор. Президент поручил завезти новые семена для Таласа

 

Атака на Иран

Иран объявил разведку МI-6 враждебной, а ВМС и ВВС Британии — террористами

 

ОПЕК+ сохранила квоты на добычу нефти в декабре на уровне сентября

 

Иран заявил, что пока не принял решения об изменении своей ядерной доктрины

 

Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии

 

Иран ввез военную технику на 2 миллиарда долларов в обход американской блокады

 

Иран просят разрешить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

 

Экономика

Компания «ВКонтакте» зарегистрировалась в Кыргызстане и заплатила налоги

 

Налоговая служба Кыргызстана ввела автоматическую проверку отчетов импортеров

 

В Кыргызстане хотят ограничить вывоз угля за границу

 

США предлагают восстановить транзит российского газа через Украину

 

Цены на топливо в Кыргызстане: бензин А-95 подорожал, дизель немного подешевел

 

О стремительном расширении банковского сектора Кыргызстана заявил Алмаз Бакетаев

 

Власть

Людей с инвалидностью лишили торговых мест в Таласе. Жапаров поручил разобраться

 

Садыр Жапаров передал Омурбеку Бабанову стадион «Талас Арена»

 

«Выделили миллиард — 300 миллионов украли!» Садыр Жапаров о коррупции

 

Охотников предупредили о штрафах за незарегистрированных собак

 

В Таласе построят новую областную больницу на 350 мест — Садыр Жапаров

 

Власти ответили на жесткую критику Сыймыка Жапыкеева

 

24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18