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24.kg

Топ стран, куда кыргызстанцы едут работать официально

17:11, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

За девять месяцев 2026 года при содействии центра трудоустройства и частных агентств за границей устроились 21,6 тысячи кыргызстанцев, из которых почти 8 тысяч — женщины. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

Согласно их данным, через государственный центр трудоустройства граждан за рубежом работу нашли 5 тысяч 317 человек. Еще 16 тысяч 302 человека нашли работу через частные агентства занятости.

Самыми популярными направлениями среди граждан, трудоустроенных через частные агентства, стали Турция и Германия.

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 В министерстве отмечают, что за последние пять лет география организованного трудоустройства кыргызстанцев расширилась. Особенно заметен рост числа граждан, отправляющихся на работу в европейские страны, в том числе в Германию и Болгарию.

Так, через частные агентства в Болгарии в 2021-м трудоустроили 305 граждан Кыргызстана, а в 2025-м — 2 тысячи 27. В Германии за прошлый год работу получили 3 тысячи 12 человек.

Турция также остается одним из основных направлений. Если в 2021 году через частные агентства туда трудоустроили 1 тысячу 510 граждан КР, то за девять месяцев 2026-го показатель достиг 5 тысяч 694 человек.

Великобритания остается востребованным направлением в том числе благодаря организованному сезонному трудоустройству. Отдельное направление — Южная Корея, где кыргызстанцы трудоустраиваются по государственной программе EPS.

«Снижение числа трудоустроенных через определенный канал необязательно означает уменьшение общего числа кыргызстанцев, работающих в конкретной стране. Граждане могут выезжать самостоятельно, продолжать работу по ранее заключенным договорам или пользоваться другими механизмами трудоустройства», — пояснили в Минтруда.

С какими проблемами сталкиваются трудовые мигранты

В министерство обращаются кыргызстанцы, которые не смогли устроиться на обещанную работу через частные агентства, не могут вернуть уплаченные деньги или столкнулись с изменением работодателя и условий труда.

Есть и другие проблемы: задержки зарплаты или ее невыплата, удержание документов работодателем, трудности с оформлением виз и расхождения между обещаниями агентства и реальными условиями работы.

Министерство и центр трудоустройства проверяют частные агентства, в том числе наличие разрешений на отправку граждан на работу за рубеж. Если выявляют нарушения, агентству могут вынести предупреждение и дать срок на их устранение. При наличии законных оснований разрешение могут приостановить или аннулировать.

В Министерстве труда заявляют, что намерены расширять возможности легального трудоустройства за рубежом, повышать ответственность частных агентств и информировать граждан об условиях работы, зарплате и их правах.

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