Почему в Бишкеке не хватает мест в школах. Ответ министра просвещения

В этом учебном году в Бишкек из регионов и из-за рубежа приехали 12,5 тысячи школьников. Из-за внутренней миграции и возвращения кыргызстанцев из зарубежа, нагрузка на образовательные учреждения столицы растет. Об этом заявили на встрече президента Садыра Жапарова с жителями Аламединского района.

Министр строительства Нурдан Орунтаев рассказал, что из 20 запланированных в столице школ 15 уже построили. Однако, по словам министра просвещения Догдуркуль Кендирбаевой, темпы строительства не успевают за ростом числа детей. В связи с этим Бишкеку необходимо еще около 50 школ.

В качестве примера Кендирбаева привела жилмассив «Ак-Ордо». Местная школа рассчитана на 750 учеников, тогда как району требуется около 4,5 тысячи мест. По ее словам, всего в Бишкеке, Оше и Манасе 40 школ работают в три смены.