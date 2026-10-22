Доходы контрабандистов за переправку нелегалов в Европу подсчитали в ООН

Общая сумма выплат контрабандистам за незаконную переправку мигрантов по морским маршрутам в Европу в 2025 году составляла от 388 до 509 миллионов долларов. Об этом говорится в исследовании Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Мониторинговый центр УНП ООН по контрабанде мигрантов представил обновленные данные о масштабах нелегальной перевозки людей по четырем основным морским маршрутам в Европу в 2025 году: через Центральное, Восточное и Западное Средиземноморье, а также по северо-западному африканскому атлантическому маршруту.

По оценкам УНП ООН, в 2025 году контрабандисты перевозили от 190 до 209 тысяч человек по этим маршрутам, причем больше всего — от 84 тысяч до 100,4 тысячи человек — через Центральное Средиземноморье.

На втором месте находится маршрут, проходящий через Восточное Средиземноморье, которым воспользовались от 48 тысяч до 51 тысячи человек. Далее следуют Северо-Западный африканский атлантический маршрут с примерно 33 тысячами мигрантов и Западное Средиземноморье, где было зарегистрировано около 24,5 тысячи человек.

При этом далеко не все люди, пытавшиеся нелегально попасть в Европу по морю, пользовались услугами контрабандистов.

Многие из людей, которых перевозили контрабандисты в 2025 году, так и не достигли пункта назначения: 104,2 тысячи человек были перехвачены на море и возвращены обратно; 3,4 тысячи человека погибли или числятся пропавшими без вести.

Средняя стоимость услуг контрабандистов значительно различалась в зависимости от маршрута, гражданства мигранта, страны отправления и условий путешествия. Например, за переправку по северо-западному африканскому атлантическому маршруту контрабандисты могли получать около 170 долларов с человека. В то же время стоимость перевозки по маршруту, ведущему из Турции в Италию через Центральное Средиземноморье, могла достигать 7,5 тысячи долларов.