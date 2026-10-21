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24.kg

В России проанализировали миграцию из стран Центральной Азии: курс на Европу

17:37, 21 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Миграционные процессы в России и странах СНГ в середине 2020-х годов вступили в фазу структурной трансформации. Массовая трудовая миграция, характерная для предыдущих десятилетий, постепенно уступает место более сложной и управляемой модели, в которой демографические, экономические, геополитические и институциональные факторы переплетаются между собой.

К началу 2026 года число иностранных граждан, находящихся на территории России, составило 5,7 миллиона человек, что на 8,6 процента меньше по сравнению с началом 2025 года. Это снижение отражает не столько кризис миграции, сколько переход к новой парадигме управления миграционными потоками, где приоритет отдается качеству, а не количеству прибывающих. Такие данные указаны в новом докладе Международного центра совместных инициатив и лаборатории ИИ Фонда Росконгресс.

Отмечается, что период 2026–2030 годов рассматривается экспертным сообществом как критически важный для формирования устойчивой миграционной архитектуры на евразийском пространстве.

Эксперты полагают, что миграционные потоки из стран Центральной Азии перемещаются в Евросоюз.

Число разрешений на трудоустройство для граждан Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана в ЕС выросло на 30, 39, 50 и 63 процентов соответственно — данные отражают картину 2023 года.

Указано, что Узбекистан занял четвертое место среди стран Восточной Европы и Центральной Азии по притоку рабочей силы в ЕС после Украины, Беларуси и России, что сделало его крупнейшей страной Центральной Азии, отправляющей рабочую силу в ЕС.

Эта тенденция к расширению портфеля миграционных направлений постепенно снижает значительную зависимость региона от России и изменяет традиционные модели мобильности.

Власти стран Центральной Азии активно стремятся к диверсификации миграционных потоков. Таджикистан в 2018 году с ОАЭ подписал меморандум о взаимопонимании в целях содействия сотрудничеству в сфере труда и трудовых ресурсов. Узбекистан заключил соглашения о трудовой миграции с Израилем, ведутся переговоры с Великобританией, Саудовской Аравией и Португалией. Казахстан и Кыргызстан подписали аналогичные соглашения с ОАЭ, говорится в обзоре.

В базовом сценарии развитие миграции в России и странах СНГ будет характеризоваться ростом временной и циркулярной трудовой миграции. В прогнозном периоде 2025–2030 годов ожидается дальнейший рост значения краткосрочной, сезонной и циркулярной трудовой миграции. Такая модель позволяет гибко реагировать на потребности экономики, одновременно снижая социальные и институциональные риски.

Миграционная политика все чаще ориентирована на привлечение высококвалифицированных талантов и удовлетворение конкретных потребностей рынка труда.

Наряду с Россией растет значение Европейского союза, стран Ближнего Востока и Восточной Азии как направлений трудовой миграции из Центральной Азии, резюмируют составители обзора.

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