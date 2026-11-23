В Кыргызстане доля патологических родов увеличилась до 60 процентов. Об этом в эфире программы «Ала-Тоо Live» сообщила кандидат медицинских наук Рыскуль Асакеева.

По ее словам, 20-30 лет назад нормальное течение беременности и физиологические роды наблюдались примерно в 80-85 процентах случаев. Такая динамика говорит о снижении индекса здоровья матери.

«Растет количество экстрагенитальных заболеваний, причем комбинированных форм инфекций. Женщина, будущая мать, может даже не подозревать о наличии у нее инфекций, поскольку они могут протекать бессимптомно. После COVID-19 в своей практике мы часто встречаем комбинированные пороки», — сказала Рыскуль Асакеева.

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Она добавила, что базовые скрининговые обследования сегодня проходят практически все беременные, однако более сложная диагностика, направленная на исключение серьезных пороков развития и хромосомных нарушений, доступна далеко не каждой семье.

Врач отметила, что для снижения рисков осложненной беременности необходимо уделять больше внимания профилактике заболеваний и укреплению здоровья женщин еще на этапе планирования семьи. Играют роль питание, занятия спортом и здоровый образ жизни.

Напомним, в Кыргызстане внедряют единую систему пренатального скрининга, которая позволит выявлять возможные врожденные пороки развития и наследственные заболевания у ребенка еще до его рождения.