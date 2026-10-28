Младенческая смертность в КР: за восемь месяцев скончались более 1 тысячи детей

В январе — августе в Кыргызстане скончались 1 тысяча 87 детей до года. Об этом говорится в отчете Национального статистического комитета.

По его данным, за аналогичный период 2025-го умерло 1 тысяча 46 младенцев, или на 41 ребенка больше.

Основными причинами смертности в указанный период стали:

состояния, возникающие в перинатальном периоде, — 747 детей (69 процентов от общего числа умерших младенцев);

врожденные пороки развития — 177 младенцев (16 процентов);

болезни органов дыхания — 91 ребенок (8 процентов).

От болезней нервной системы скончался еще 21 ребенок, от внешних причин смерти — 9, от некоторых инфекционных и паразитарных болезней — 4.

По данным Минздрава, материнская смертность в КР снизилась на 34,4 процента за девять месяцев 2026 года. Всего за это время зарегистрировано 23 случая материнской смертности во время беременности, родов и в послеродовом периоде.