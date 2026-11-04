В Кыргызстане введут скрининг беременных на генетические заболевания плода

В Кыргызстане планируют внедрить единую систему пренатального скрининга для раннего выявления у плода врожденных пороков развития и хромосомных нарушений. Для этого принята Национальная программа «Үмүт» на 2026–2030 годы. Ее утвердил президент Садыр Жапаров.

По данным Министерство здравоохранения, сейчас беременные проходят обследования нерегулярно — без единого графика и клинических протоколов. Это может приводить к позднему выявлению патологий и сокращать возможности для своевременного медицинского вмешательства.

Новая система будет включать ультразвуковой и биохимический скрининг.

Первое обследование предусмотрено на сроке 11–13 недель беременности, второе — на 18–21-й неделе. Если результаты покажут высокий риск патологии, женщину направят на углубленное обследование и консультацию генетика. При необходимости диагноз будут уточнять с помощью инвазивных методов диагностики.

В каждой области планируют открыть по одному специализированному скрининговому центру на базе крупных медицинских организаций. Их оснастят ультразвуковыми аппаратами экспертного класса и автоматическими биохимическими анализаторами.

Также предполагается создать единую цифровую базу данных.

Она позволит отслеживать прохождение обследований каждой беременной, контролировать сроки скрининга и обмениваться информацией между специалистами акушерско-гинекологического и неонатального профиля.

Для реализации программы выделят дополнительные средства из республиканского бюджета. Их направят на подготовку специалистов, закупку оборудования, расширение штатов и строительство национальной цитогенетической лаборатории.