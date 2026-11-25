Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2026» стала 27-летняя представительница Пуэрто-Рико Дженнифер Баррето.

Финал юбилейного, 75-го конкурса прошел в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане.

Дженнифер Баррето стала шестой представительницей островного государства, завоевавшей этот титул, и первой за 20 лет.

Новая королева красоты имеет степень бакалавра психологии и степень магистра психологии и социальной работы. В 2021 году она начала работать в американской армии на военной базе Форт-Кавасос в Техасе, где оказывала помощь жертвам домашнего насилия и жестокого обращения с детьми, а также работала с семьями военнослужащих.

Напомним, на конкурсе нашу страну представляла Miss Kyrgyzstan Grand International — 2025 Медина Эрмекова.