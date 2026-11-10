Миссия добро: российские врачи проконсультируют пациентов в Бишкеке и Оше

Российские врачи приступили к работе в организациях здравоохранения Кыргызстана в рамках программы «Миссия Добро».

По данным пресс-центра Минздрава КР, в республику прибыли шесть врачей российской сети клиник «РЖД-Медицина».

В состав делегации вошли специалисты в области нейрохирургии, кардиохирургии, рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения, урологии, травматологии и ортопедии, а также физической и реабилитационной медицины.

В Бишкеке врачи работают совместно со специалистами Национального центра кардиологии и терапии, Национального госпиталя, Института курортологии и восстановительного лечения и Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации. С 12 по 14 ноября часть специалистов продолжит работу в Ошской клинической больнице.

Программа предусматривает не только консультирование пациентов, но и проведение практических мастер-классов по современным методам хирургического лечения, нейрохирургии, кардиохирургии и медицинской реабилитации. Также запланированы профессиональные лекции и обмен клиническим опытом.

В 2025 году в рамках программы «Миссия Добро» российские врачи в Кыргызстане провели 78 осмотров и консультаций пациентов, 16 операций, 18 ультразвуковых исследований, 14 консилиумов, а также прочитали 24 лекции для медицинских работников.