Как уберечь подростков от ранней беременности — советы врачей

Ранняя беременность может сопровождаться повышенными рисками для здоровья матери и ребенка и влиять на дальнейшее обучение и жизненные перспективы подростка. Об этом предупредил Бишкекский центр укрепления здоровья.

Специалисты посоветовали, как предупредить подростковую беременность.

Достоверная информация. Подросткам важно получать научно обоснованные знания о половом созревании, репродуктивном здоровье и методах контрацепции.

Открытый диалог. Спокойные разговоры с родителями и другими взрослыми, которым подросток доверяет, помогают обсуждать вопросы здоровья без страха и осуждения.

Ответственность в отношениях. Важно понимать значение личных границ, добровольного согласия и недопустимости давления или принуждения.

Доступ к медицинской помощи. Консультации квалифицированных медицинских специалистов помогают получить достоверную информацию о профилактике нежелательной беременности и методах контрацепции.

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Поддержка образования. Возможность продолжать обучение и строить планы на будущее — важная часть профилактики ранней беременности.

«Профилактика подростковой беременности требует участия семьи, образовательных учреждений, медицинских специалистов и общества. Подросткам необходимы достоверная информация, поддержка и возможность своевременно обратиться за помощью без стигматизации и осуждения. Забота, доверие и знания помогают подросткам принимать ответственные решения и беречь свое здоровье», — уверены в БЦУЗ.

По данным Минздрава, подростковая рождаемость в Кыргызстане снизилась, но все еще остается проблемой.



