Смог: чем опасно загрязнение воздуха и как защитить себя

В холодное время года в городах Кыргызстана ухудшается качество воздуха. Одной из причин становится смог — загрязнение атмосферы смесью мелких частиц и газообразных веществ.

По данным Республиканского центра укрепления здоровья, образование смога связано с выбросами транспорта, отоплением домов углем и другими видами твердого топлива, работой промышленных предприятий, а также погодными условиями, которые препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ.

Смог не только видимая дымка над городом. Даже если воздух кажется относительно чистым, концентрация вредных примесей может оставаться высокой.

Поэтому важно следить за данными о качестве воздуха и знать, как снизить воздействие загрязнения на организм.

1 Почему зимой усиливается загрязнение воздуха? В холодный период увеличивается использование отопительных приборов, в том числе печей на угле и других видах твердого топлива. Дополнительный вклад в загрязнение вносят выхлопы автомобилей и промышленные выбросы. На ситуацию влияют и метеорологические условия. При безветрии загрязняющие вещества медленнее рассеиваются. Во время температурной инверсии слой более теплого воздуха препятствует вертикальному перемешиванию воздушных масс, из-за чего загрязнения могут накапливаться у поверхности земли. Таким образом, высокий уровень загрязнения формируется под влиянием как источников выбросов, так и погодных условий.

2 Из чего состоит смог? Состав загрязненного воздуха зависит от источников выбросов, сезона и погодных условий. К наиболее значимым загрязнителям относятся: Взвешенные частицы. Их основными компонентами являются сульфаты, нитраты, аммиак, хлорид натрия, сажа, минеральная пыль и вода. Особенно опасны частицы PM2.5 — до 2,5 микрометра: благодаря малому размеру они проникают глубоко в дыхательные пути, а часть из них может попадать в кровоток. Диоксид азота (NO₂). Газ, который образуется преимущественно при сжигании топлива, в том числе двигателями автомобилей и на промышленных объектах. Может раздражать дыхательные пути и усугублять заболевания органов дыхания. Диоксид серы (SO₂).Газ, выделяющийся при сжигании топлива, содержащего серу, и в некоторых промышленных процессах. Раздражает дыхательную систему. Приземный озон (O₃). В отличие от озонового слоя в верхних слоях атмосферы, приземный озон является загрязнителем. Он образуется в атмосфере в результате химических реакций между другими веществами под воздействием солнечного света. Угарный газ (CO). Бесцветный газ без запаха, образующийся при неполном сгорании топлива. Он препятствует нормальному переносу кислорода в организме и в высоких концентрациях может привести к тяжелому отравлению. В загрязненном воздухе могут присутствовать и другие вещества. При этом не все перечисленные загрязнители обязательно присутствуют в одинаковых количествах одновременно.

3 Как смог влияет на здоровье? Загрязнение воздуха оказывает воздействие как на дыхательную, так и на сердечно-сосудистую системы. Риски зависят от концентрации загрязняющих веществ, продолжительности воздействия и состояния здоровья человека. Кратковременное воздействие загрязненного воздуха может сопровождаться раздражением глаз и дыхательных путей, кашлем, першением в горле, свистящим дыханием и одышкой. У людей с бронхиальной астмой и другими хроническими заболеваниями могут усиливаться симптомы. Длительное воздействие загрязнения воздуха связано с повышенным риском развития хронических заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и рака легких. Загрязнение воздуха также связано с неблагоприятными последствиями для здоровья детей и течения беременности. Особенно уязвимы: дети, поскольку их дыхательная система еще развивается, а частота дыхания относительно выше;

беременные женщины;

пожилые люди;

люди с астмой, хроническими заболеваниями легких, сердца и сосудов. Также повышенный риск проблем со здоровьем у курильщиков, работников вредных производств. Загрязнение воздуха опасно не только во время эпизодов видимого смога. Регулярное воздействие загрязняющих веществ даже при отсутствии заметной дымки также может вредить здоровью.

4 Как защитить себя в дни сильного загрязнения воздуха? Полностью устранить воздействие загрязненного воздуха индивидуальными мерами невозможно, однако можно снизить контакт с ним. Следите за качеством воздуха. По возможности проверяйте актуальные данные мониторинга и прогноз загрязнения. Ориентируйтесь не только на видимость смога или запах, но и на показатели загрязняющих веществ. Сократите интенсивные нагрузки на улице. В дни высокого загрязнения перенесите пробежки и тренировки в помещение, выберите менее интенсивную активность или отложите ее до улучшения качества воздуха. Детям, беременным женщинам, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями особенно важно ограничивать длительные и интенсивные нагрузки на открытом воздухе. Выбирайте маршрут вдали от оживленных дорог. Если необходимо идти пешком или ехать на велосипеде, по возможности выбирайте улицы с меньшим движением транспорта и не задерживайтесь рядом с работающими двигателями. Сохраняйте воздух в помещении максимально чистым. Во время кратковременных периодов сильного загрязнения закрывайте окна и двери. Проветривайте помещение, когда качество наружного воздуха улучшается. Не забывайте учитывать температуру в помещении и необходимость безопасного воздухообмена. Читайте по теме Борьба с грязным воздухом: за плохое качество ГСМ намерены штрафовать При возможности используйте очиститель воздуха. Прибор с подходящим фильтром может уменьшить концентрацию мелких частиц в помещении. Важно выбирать устройство, соответствующее площади комнаты, и своевременно менять фильтры. Избегайте устройств, которые могут выделять озон. Не создавайте дополнительное загрязнение дома. Не курите в помещении, не сжигайте мусор и не используйте угольные или другие топливные приборы в закрытых помещениях без надлежащего отвода продуктов сгорания. Регулярная влажная уборка помогает уменьшить количество пыли. Правильно выбирайте средства защиты. Обычные медицинские и тканевые маски не обеспечивают надежной защиты от взвешенных частиц. Хорошо прилегающий сертифицированный респиратор класса N95 или FFP2 может уменьшить вдыхание частиц, если используется правильно, однако не защищает от всех газообразных загрязнителей. Для детей и людей с заболеваниями сердца или органов дыхания вопрос применения респиратора требует особой осторожности. Следите за самочувствием. Если на фоне загрязнения воздуха появились или усилились кашель, свистящее дыхание или одышка, уменьшите физическую нагрузку и обратитесь за медицинской помощью. При выраженной одышке, боли в груди, спутанности сознания или резком ухудшении состояния необходимо вызвать скорую помощь. Людям с хроническими заболеваниями следует соблюдать индивидуальный план лечения, согласованный с врачом.