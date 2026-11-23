Национальная программа «Үмүт» позволит обследовать беременных женщин по единым стандартам, своевременно выявлять возможные патологии развития плода и оценивать риски хромосомных заболеваний. Об этом в эфире программы «Ала-Тоо Live» сообщил заместитель директора Национального центра охраны материнства и детства Шайирбек Сулайманов.

По его словам, программа рассчитана до 2030 года и будет реализовываться поэтапно.

«Система пренатального скрининга — исторический момент, когда у нас в стране будет унифицировано стандартное ведение всех беременных женщин, которые будут состоять на учете и периодически наблюдаться с первых дней беременности. В республике уже начали работу над созданием нормативных правовых документов — клинических протоколов, руководств и приказов, регулирующих порядок учета и наблюдения за беременными», — сказал Шайирбек Сулайманов.

Кроме того, планируется создать цифровую базу данных, в которой будет вестись учет женщин на протяжении всей беременности — с момента постановки на учет до рождения ребенка.

Одним из ключевых направлений программы станет пренатальный скрининг на нескольких сроках беременности.

Обследования планируется проводить в три этапа:

11-13-я недели беременности — первичное обследование, УЗИ и лабораторные анализы. Специалисты будут оценивать риски хромосомных заболеваний, в том числе синдромов Дауна, Эдвардса и Патау.

18-21-я недели — углубленное исследование анатомического строения плода, его органов и тканей с использованием экспертного УЗИ и дополнительных лабораторных исследований.

30-34-я недели — заключительный этап наблюдения, направленный на оценку состояния плода и выявление возможных осложнений на поздних сроках.

Замдиректора НЦОМиД отметил, что сегодня лабораторные исследования, позволяющие оценить риски таких нарушений, во многих случаях доступны преимущественно на платной основе в частных медицинских учреждениях. Кроме того, углубленная ультразвуковая диагностика проводится не повсеместно.

В рамках новой программы планируется подготовить специалистов, которые смогут проводить полноценные обследования. Речь идет об акушерах-гинекологах, медицинских генетиках, специалистах ультразвуковой диагностики и лабораторной службы.

Также предусмотрено создание двух референс-лабораторий — в Бишкеке и Оше. В эти центры будут направлять беременных женщин, у которых по результатам первичного обследования выявят определенные риски.

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«Необходимость развития пренатального скрининга связана в том числе с проблемой врожденных патологий и младенческой смертности. Главная задача скрининга заключается не только в обнаружении возможных отклонений, но и в том, чтобы сделать это как можно раньше. При выявлении рисков специалисты смогут провести дополнительные обследования, оценить состояние плода и обсудить дальнейшую тактику с родителями», — пояснил профессор.

Напомним, документ о внедрении единой системы пренатального скрининга для раннего выявления у плода врожденных пороков развития и хромосомных нарушений утвердил президент Садыр Жапаров.