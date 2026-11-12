В Кыргызстане объявили конкурс сценариев сериалов на 2027 год

Государственное учреждение «Кыргызсериал» объявило конкурс на лучшие сценарии художественных сериалов, которые могут войти в тематический план производства на 2027 год. Об этом сообщили в учреждении при Департаменте кинематографии Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана.

Основная цель конкурса — создание сериалов, посвященных истории кыргызского народа, выдающимся личностям, национальным традициям, духовным ценностям и актуальным проблемам современного общества.

Особое внимание планируют уделить проектам по сохранению национальной идентичности, воспитанию молодежи, развитию образования, охране природы и популяризации туризма.

Принимаются предложения по продолжению сериалов в рамках государственной программы «Национальный дух — мировые высоты».

Участвовать в конкурсе могут частные киностудии и продюсерские компании, зарегистрированные в Кыргызстане и имеющие право заниматься производством аудиовизуальной продукции.

Каждый участник вправе представить только один проект.

Для подачи заявки необходимо подготовить концепцию сериала, полный сценарий пилотной серии, краткое описание идеи, синопсис и документы, подтверждающие авторские права.

Сценарии должны быть на кыргызском языке. К рассмотрению допускают только ранее не опубликованные авторские произведения.

Представленные работы оценит художественный совет в соответствии с порядком, утвержденным Министерством культуры.

Заявки принимают до 25 декабря 2026 года.

Дополнительную информацию можно получить по электронной почте kyrgyzserialredakcia@gmail.com или телефонам 0312545761 и 0554575800.

Размер финансирования сериалов, количество проектов, которые планируется отобрать, и условия заключения договоров с победителями организаторы конкурса не уточнили.