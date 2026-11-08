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Афиша Бишкека на неделю: рок-хиты, балет и концерт Филиппа Киркорова

19:00, 08 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

9 ноября. Гала-концерт международного конкурса артистов балета «Улуу-Элес»

В этот день на сцене встретятся лауреаты, дипломанты и участники конкурса, чтобы подарить зрителям незабываемый праздник классического балета. Вас ждут яркие выступления молодых артистов, изысканные адажио и избранные хореографические номера из известных балетных спектаклей, демонстрирующие красоту, виртуозность и выразительность классического танца.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 15.00.  

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9 ноября. Концерт Hans Zimmer Live

Это новое симфоническое шоу саундтреков, дань уважения великому композитору современности Хансу Циммеру.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

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10-13 ноября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

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1-14 ноября. Выставка Нурлана Турдукулова

В экспозиции представлены цветы из сада автора, абстрактная живопись и работы, созданные на озере Иссык-Куль.

Галерея «Artmemo».

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10-13 ноября. Спектакли

Покажут спектакли на кыргызском языке «Атанын тагдыры», «Акыркы кат», «Курманжан Датка» и «Мени өлтүр, жаным».

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.30.

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11 ноября. Всемирный день науки в Школе изобретателей

Это уникальная возможность погрузиться в мир науки, провести собственные эксперименты и почувствовать себя настоящим инженером-изобретателем. Участников ждут создание настоящего электромагнита, увлекательные научные эксперименты, решение интересных изобретательских задач и многое другое.

Республиканская библиотека для детей и юношества имени Касымалы Баялинова, 14.00.

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11 ноября. Концерт Алтынай Асанбековой

Вас ждет музыкальный вечер, наполненный приятными мелодиями, любимыми песнями и незабываемыми эмоциями. Насладитесь прекрасным вокалом, живым исполнением и особой атмосферой этого вечера.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

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11 ноября. Концерт фортепианной музыки

В концерте примут участие заслуженные артисты, отличники культуры КР, а также талантливые исполнители. В программе произведения великих композиторов: Роберта Шумана, Фредерика Шопена, Ференца Листа, Сергея Рахманинова, Франсиса Пуленка и Дмитрия Шостаковича.

Кыргызская национальная консерватория имения Калыя Молдобасанова, 18.00.

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11 ноября. Концерт «Симфонические рок-хиты»

Symphonic Concert представляет новую концертную программу по музыке известных мировых и русских рок-групп, в исполнении оркестра и хора при свете свечей.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.30.

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11 ноября. Концерт Xcho

Xcho — один из самых заметных представителей новой волны русскоязычной мелодичной хип-хоп-сцены. Под этим псевдонимом выступает Хачик Дунамалян — музыкант армянского происхождения, который сумел за несколько лет пройти путь от первых самостоятельных записей до многомиллионных прослушиваний на крупнейших стриминговых площадках.

Nomad Arena, 19.00.

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12 ноября. Юбилейный вечер Каныкей Эралиевой

Мероприятие посвящено творчеству и заслугам известной деятельницы искусства, внесшей значительный вклад в развитие национальной культуры и искусства, а также в процветание кыргызского музыкального искусства. В ходе юбилейного вечера будет представлена творческая биография Каныкей Эралиевой, а зрителей ждет праздничная концертная программа.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

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12 ноября. Концерт Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров — одна из самых узнаваемых фигур русскоязычной поп-музыки, чья карьера охватывает несколько музыкальных эпох.

«Жаштык арена», 19.00.

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12 ноября. Кинопремьеры

«Мончок» (драма). После смерти отца Карлыгач остается с единственным наследством — лошадью по имени Мончок. Для окружающих это всего лишь животное, но для девушки Мончок — последняя связь с человеком, которого она любила больше всего на свете. Однако мир, в котором деньги решают все, не оставляет места для искренности.

«Психопатка» (ужасы). 1858 год. Эксцентричная Уинифред Нотти считает себя самым адекватным человеком на свете. Желая начать жизнь с чистого листа, она прибывает в уединенное готическое поместье, чтобы стать гувернанткой у пары избалованных детей. Но когда прислуга начинает необъяснимым образом исчезать, хозяева дома все сильнее подозревают что-то неладное.

«Плетеный муж» (фэнтези). Одинокая рыбачка, живущая на окраине небольшой прибрежной деревни, всю жизнь терпит насмешки от своих соседей. Однажды, устав от одиночества, она обращается к местному корзинщику и заказывает себе мужа, сплетенного из лозы. Ее неожиданная привязанность к причудливому творению пробуждает ревность и угрожает порядкам деревни.

«Скрудж» (фэнтези). Эбенезер Скрудж сталкивается с видениями своего прошлого, настоящего и будущего, стремясь обрести шанс на искупление.

«Инфлюенсер» (ужасы). Мегапопулярную американскую блогершу приглашают для создания документального фильма в Европу. Роскошные отели, съемки для модных брендов, репортажи из лучших ресторанов и СПА — все, о чем могла мечтать 25-летняя звезда соцсетей. Идеальное путешествие внезапно оборачивается катастрофой, когда от некоего сталкера приходит требование остановить вещание.

13 ноября. Концерт «Терапия души»

Один из самых узнаваемых виолончелистов из Казахстана Багжан Октябрь — музыкант, чьи концерты собирают полные залы по всему миру. «Терапия души» — это не просто концерт, а живой диалог со зрителем. Виртуозное исполнение, проникновенные мелодии и магия сцены создают пространство, где каждая нота наполняет душу светом, а сердце — теплом.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.30. 21.00.

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13 ноября. Трагикомедия «Три сестры»

В центре сюжета — жизнь трех сестер: Ольги, Маши и Ирины, которые мечтают о лучшей судьбе и возвращении в Москву, но сталкиваются с суровой реальностью провинциальной жизни.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.  

13-14 ноября. Спектакль »Забыть Герострата!»

В Эфесе сгорел храм Артемиды. Человек, который его поджег, не скрывает своего имени:
он хочет, чтобы это имя запомнили. Толпа требует расправы. Однако преступление все
сильнее становится зрелищем. В нашей постановке античная история встречается с миром экранов, комментариев и мгновенной известности.

Кыргызский театр юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой, 18.30.

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13-14 ноября. Концерт Түгөлбая Казакова

Народный артист Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии имени Токтогула Түгөлбай Казаков представляет творческий вечер «Үч кайнар», посвященный своему 75-летнему юбилею. Приходите на этот вечер, чтобы прикоснуться к прекрасному и получить духовное наслаждение от замечательных произведений.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.  

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13-15 ноября. Спектакль «Асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй»

Спектакль по мотивам эпоса «Манас» о памяти и наследии, о любви и долге, о человеке, ставшем легендой, поставила российский режиссер Татьяна Захарова. Ассистент режиссера — Чагалдак Замирбеков.

Бишкекский драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

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