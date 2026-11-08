Афиша Бишкека на неделю: рок-хиты, балет и концерт Филиппа Киркорова

9 ноября. Гала-концерт международного конкурса артистов балета «Улуу-Элес»

В этот день на сцене встретятся лауреаты, дипломанты и участники конкурса, чтобы подарить зрителям незабываемый праздник классического балета. Вас ждут яркие выступления молодых артистов, изысканные адажио и избранные хореографические номера из известных балетных спектаклей, демонстрирующие красоту, виртуозность и выразительность классического танца.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 15.00.

9 ноября. Концерт Hans Zimmer Live

Это новое симфоническое шоу саундтреков, дань уважения великому композитору современности Хансу Циммеру.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

10-13 ноября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

1-14 ноября. Выставка Нурлана Турдукулова

В экспозиции представлены цветы из сада автора, абстрактная живопись и работы, созданные на озере Иссык-Куль.

Галерея «Artmemo».

10-13 ноября. Спектакли

Покажут спектакли на кыргызском языке «Атанын тагдыры», «Акыркы кат», «Курманжан Датка» и «Мени өлтүр, жаным».

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.30.

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11 ноября. Всемирный день науки в Школе изобретателей

Это уникальная возможность погрузиться в мир науки, провести собственные эксперименты и почувствовать себя настоящим инженером-изобретателем. Участников ждут создание настоящего электромагнита, увлекательные научные эксперименты, решение интересных изобретательских задач и многое другое.

Республиканская библиотека для детей и юношества имени Касымалы Баялинова, 14.00.

11 ноября. Концерт Алтынай Асанбековой

Вас ждет музыкальный вечер, наполненный приятными мелодиями, любимыми песнями и незабываемыми эмоциями. Насладитесь прекрасным вокалом, живым исполнением и особой атмосферой этого вечера.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

11 ноября. Концерт фортепианной музыки

В концерте примут участие заслуженные артисты, отличники культуры КР, а также талантливые исполнители. В программе произведения великих композиторов: Роберта Шумана, Фредерика Шопена, Ференца Листа, Сергея Рахманинова, Франсиса Пуленка и Дмитрия Шостаковича.

Кыргызская национальная консерватория имения Калыя Молдобасанова, 18.00.

11 ноября. Концерт «Симфонические рок-хиты»

Symphonic Concert представляет новую концертную программу по музыке известных мировых и русских рок-групп, в исполнении оркестра и хора при свете свечей.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.30.

11 ноября. Концерт Xcho

Xcho — один из самых заметных представителей новой волны русскоязычной мелодичной хип-хоп-сцены. Под этим псевдонимом выступает Хачик Дунамалян — музыкант армянского происхождения, который сумел за несколько лет пройти путь от первых самостоятельных записей до многомиллионных прослушиваний на крупнейших стриминговых площадках.

Nomad Arena, 19.00.

12 ноября. Юбилейный вечер Каныкей Эралиевой

Мероприятие посвящено творчеству и заслугам известной деятельницы искусства, внесшей значительный вклад в развитие национальной культуры и искусства, а также в процветание кыргызского музыкального искусства. В ходе юбилейного вечера будет представлена творческая биография Каныкей Эралиевой, а зрителей ждет праздничная концертная программа.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

12 ноября. Концерт Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров — одна из самых узнаваемых фигур русскоязычной поп-музыки, чья карьера охватывает несколько музыкальных эпох.

«Жаштык арена», 19.00.

12 ноября. Кинопремьеры

«Мончок» (драма). После смерти отца Карлыгач остается с единственным наследством — лошадью по имени Мончок. Для окружающих это всего лишь животное, но для девушки Мончок — последняя связь с человеком, которого она любила больше всего на свете. Однако мир, в котором деньги решают все, не оставляет места для искренности.

«Психопатка» (ужасы). 1858 год. Эксцентричная Уинифред Нотти считает себя самым адекватным человеком на свете. Желая начать жизнь с чистого листа, она прибывает в уединенное готическое поместье, чтобы стать гувернанткой у пары избалованных детей. Но когда прислуга начинает необъяснимым образом исчезать, хозяева дома все сильнее подозревают что-то неладное.

«Плетеный муж» (фэнтези). Одинокая рыбачка, живущая на окраине небольшой прибрежной деревни, всю жизнь терпит насмешки от своих соседей. Однажды, устав от одиночества, она обращается к местному корзинщику и заказывает себе мужа, сплетенного из лозы. Ее неожиданная привязанность к причудливому творению пробуждает ревность и угрожает порядкам деревни.

«Скрудж» (фэнтези). Эбенезер Скрудж сталкивается с видениями своего прошлого, настоящего и будущего, стремясь обрести шанс на искупление.

«Инфлюенсер» (ужасы). Мегапопулярную американскую блогершу приглашают для создания документального фильма в Европу. Роскошные отели, съемки для модных брендов, репортажи из лучших ресторанов и СПА — все, о чем могла мечтать 25-летняя звезда соцсетей. Идеальное путешествие внезапно оборачивается катастрофой, когда от некоего сталкера приходит требование остановить вещание.

13 ноября. Концерт «Терапия души»

Один из самых узнаваемых виолончелистов из Казахстана Багжан Октябрь — музыкант, чьи концерты собирают полные залы по всему миру. «Терапия души» — это не просто концерт, а живой диалог со зрителем. Виртуозное исполнение, проникновенные мелодии и магия сцены создают пространство, где каждая нота наполняет душу светом, а сердце — теплом.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.30. 21.00.

13 ноября. Трагикомедия «Три сестры»

В центре сюжета — жизнь трех сестер: Ольги, Маши и Ирины, которые мечтают о лучшей судьбе и возвращении в Москву, но сталкиваются с суровой реальностью провинциальной жизни.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

13-14 ноября. Спектакль »Забыть Герострата!»

В Эфесе сгорел храм Артемиды. Человек, который его поджег, не скрывает своего имени:

он хочет, чтобы это имя запомнили. Толпа требует расправы. Однако преступление все

сильнее становится зрелищем. В нашей постановке античная история встречается с миром экранов, комментариев и мгновенной известности.

Кыргызский театр юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой, 18.30.

13-14 ноября. Концерт Түгөлбая Казакова

Народный артист Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии имени Токтогула Түгөлбай Казаков представляет творческий вечер «Үч кайнар», посвященный своему 75-летнему юбилею. Приходите на этот вечер, чтобы прикоснуться к прекрасному и получить духовное наслаждение от замечательных произведений.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

13-15 ноября. Спектакль «Асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй»

Спектакль по мотивам эпоса «Манас» о памяти и наследии, о любви и долге, о человеке, ставшем легендой, поставила российский режиссер Татьяна Захарова. Ассистент режиссера — Чагалдак Замирбеков.

Бишкекский драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.