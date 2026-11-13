Афиша Бишкека на выходные: «Мастер и Маргарита», цирковое шоу и фестивали

1 Театры

14 ноября. Опера «Князь Игорь»

Опера в трех действиях по мотивам памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

14 ноября. Драма «Йерма»

В процессе работы творческая группа исследовала важные для себя темы: влияние патриархального мышления, то вопросы «Что для меня свобода?» и «Мир мужчин». В основе спектакля — пьеса Федерико Гарсиа Лорки. Постановка объединяет драматический текст и физический театр, создавая их единый сценический язык.

Киностудия «DAR», 19:00.

14 ноября. Спектакль «Забыть Герострата!»

В Эфесе сгорел храм Артемиды. Человек, который его поджег, не скрывает своего имени:

он хочет, чтобы это имя запомнили. Толпа требует расправы. Однако преступление все

сильнее становится зрелищем. В нашей постановке античная история встречается с миром экранов, комментариев и мгновенной известности.

Кыргызский театр юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой, 18.30.

14-15 ноября. Спектакль «Асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй»

Спектакль по мотивам эпоса «Манас» о памяти и наследии, о любви и долге, о человеке, ставшем легендой, поставила российский режиссер Татьяна Захарова. Ассистент режиссера — Чагалдак Замирбеков.

Бишкекский драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

14-15 ноября. Спектакли

Покажут комедии «Үйлөнүү» и «Күйөө бала».

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.30.

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14 ноября. Пластический спектакль «ABBA вместо sLOVE»

Приготовьтесь к погружению в захватывающую «disco-историю», где музыка легендарной группы становится языком самой души. Спектакль — это атмосфера чистого драйва и глубокой рефлексии, рассказанных без единого слова. В центре сюжета — Героиня, запертая в «офисном аквариуме» среди одинаковых лиц и механических движений. Но под серой оболочкой скрывается жажда свободы, которая прорывается наружу, как только начинают звучать первые аккорды.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

15 ноября. Балет «Корсар»

В основе сюжета история любви пирата Конрада и красавицы Медоры. Преодолев многочисленные препятствия и происки врагов, свободные и счастливые, они вновь плывут навстречу приключениям.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

15 ноября. Спектакль «Мастер и Маргарита»

За постановку спектакля по мотивам романа Михаила Булгакова о дьяволе в Москве взялся режиссер и художественный руководитель театра Вячеслав Виттих. Жанр — фантасмагория в двух действиях. Возрастное ограничение: 14+.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

2 Выставки, ярмарки

14-15 ноября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

10-22 ноября. Фотовыставка «С момента независимости Кыргызстана: вместе создавая будущее»

На фотовыставке представлены более 150 фотографий, объединенных в десять ключевых тематических разделов, где показана история и результаты многолетнего технического сотрудничества Германии и Кыргызстана.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

12-29 ноября. Выставка «Конь окрыляет человека»

Выставка посвящена 85-летию народного художника Кыргызской Республики Асаналы Бейшенова. Представлены произведения разных лет, отражающие многогранный путь мастера и его творческие поиски. Работы объединяет особый взгляд художника на мир, его любовь к родной земле и глубокое понимание национальной культуры.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

13-30 ноября. Персональная выставка Жыргала Матураимова

Ценители творчества художника часто отмечают в его работах искренность, правдивость, трогающую за душу исповедальность, а также яркие, необычные композиционные решения.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

1-14 ноября. Выставка Нурлана Турдукулова

В экспозиции представлены цветы из сада автора, абстрактная живопись и работы, созданные на озере Иссык-Куль.

Галерея Artmemo, 10.00-18.00.

3 Концерты, фестивали, кинопоказы

14 ноября. Концерт Түгөлбая Казакова

Народный артист Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии имени Токтогула Түгөлбай Казаков представляет творческий вечер «Үч кайнар», посвященный своему 75-летнему юбилею. Приходите на этот вечер, чтобы прикоснуться к прекрасному и получить духовное наслаждение от замечательных произведений.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

14 ноября. Fomo Fest

На одной сцене выступят Toxi$, Mayot, Feduk, Kristina Si, Rozalia и секретный гость — главная интрига вечера.

«Жаштык Арена», 19.00.

14 ноября. One Pit Metal Fest

Выступят My Own Shiva, The Last Day of Silence, When Stars Fade, Josskee, Your Broken Face, ЕБК, Dark Light (HIM Tribute).

Мотобар «Перцы», 19.00.

14 ноября. Кинопоказ

Киноклуб «Коргум келет» приглашает на просмотр фильма «Ведьмина служба доставки»

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 13.00.

14 ноября. VII Республиканский чемпионат «Аалам»

Это крупное танцевальное соревнование в Бишкеке, организатором которого выступает Федерация народного эстрадного танца КР.

Дворец культуры имени Ленина.

14 ноября. Творческий вечер группы «Элес»

Легендарной группе «Элес» 35 лет! Волшебный вечер, в котором встретятся разные времена, любимые мелодии и новые страницы одной большой музыкальной истории.

Арт-чайхана «Хива», 21.00.

14 ноября. Концерт Антона Воронкова

Спустя более 20 лет Антон «Ворона» Воронков, лидер бишкекской панк-группы «Даздраперма» снова выйдет на сцену родного города. Это будет акустический концерт — прозвучат старые хиты и песни, которых вы не еще слышали. Насыщенное звучание обеспечат музыканты, которые раньше играли с Антоном.

SomeWhere Bistro, 20.00.

14 ноября. Концерт группы «Вечерний экспресс»

Самобытные каверы рока, поп-рока, блюза и мелодий 1960–80-х. А еще — каверы и собственные творения от Сергея Даткая, Вячеслава Аксенова, Якова Левченко, Бечи сотоварищи и других замечательных людей.

Арт-кафе DARI, 19.00.

14-15 ноября. Стендап-концерты

Гостей ждут программы «Средний отец», Тимура Шиверских и «Махабат шоу»

Sold Out Bar, 20.00, 22.00.

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15 ноября. Международный чемпионат по современным танцам

Вас ждет зрелищный чемпионат по современной хореографии, где участники представят свои лучшие танцевальные постановки и поборются за признание международного жюри.

Арт-клуб «Повод», 17.00.

14-15 ноября. Цирковое шоу «Караван чудес»

На арене вас встретят величественные верблюды, очаровательные лошади, забавные ослики и козочки, пушистые собачки, озорные обезьянки, необычные гуси и большой медведь. А веселые клоуны наполнят представление смехом.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

15 ноября. Концерт Калыса Айтбаева

Калыс Айтбаев — солист Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, композитор и исполнитель — приглашает вас на свой незабываемый сольный концерт. В этот вечер вы сможете насладиться известными произведениями артиста в сопровождении аккордеона, оркестра и живого музыкального ансамбля.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

4 Лекции, мастер-классы

14 ноября. Мастер-класс со швейцарским ди-джеем Йонасом Фашингом

Приглашаются начинающие и опытные ди-джеи Кыргызстана, а также заинтересованные лица. Регистрация по телефону 0556331106.

Бар «Кино», 15.00.

15 ноября. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

5 Для детей

15 ноября. Детский мастер-класс

Приглашаем маленьких поваров приготовить собственную пиццу под руководством нашего шеф-повара. Регистрация по телефону 0501609690.

Кофейня ZERNO (на Токомбаева), 15.00.

14-15 ноября. Спектакли «Саламатсызбы!» и «Здравствуйте!»

Это интерактивное представление о вежливости.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.

15 ноября. Спектакль-ритуала «Пегий пес, бегущий краем моря»

Кыргызская и русская речь переплетается в едином действии, дополняя друг друга и создавая поэтическое многоголосие — в точности так, как писал свои произведения сам Чингиз Айтматов.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 18.00.

15 ноября. Спектакль «Летучий корабль»

Волшебная и музыкальная русская народная сказка о любви и дружбе для всей семьи.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.