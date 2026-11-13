USD87.45EUR97.00RUB1.06
24.kg

Афиша Бишкека на выходные: «Мастер и Маргарита», цирковое шоу и фестивали

19:00, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА
1

Театры

14 ноября. Опера «Князь Игорь»

Опера в трех действиях по мотивам памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

князь игорь.jpeg

14 ноября. Драма «Йерма»

В процессе работы творческая группа исследовала важные для себя темы: влияние патриархального мышления, то вопросы «Что для меня свобода?» и «Мир мужчин». В основе спектакля — пьеса Федерико Гарсиа Лорки. Постановка объединяет драматический текст и физический театр, создавая их единый сценический язык.

Киностудия «DAR», 19:00. 

йерма.JPG

14 ноября. Спектакль «Забыть Герострата!»

В Эфесе сгорел храм Артемиды. Человек, который его поджег, не скрывает своего имени:
он хочет, чтобы это имя запомнили. Толпа требует расправы. Однако преступление все
сильнее становится зрелищем. В нашей постановке античная история встречается с миром экранов, комментариев и мгновенной известности.

Кыргызский театр юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой, 18.30.

геростат.JPG

 

14-15 ноября. Спектакль «Асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй»

Спектакль по мотивам эпоса «Манас» о памяти и наследии, о любви и долге, о человеке, ставшем легендой, поставила российский режиссер Татьяна Захарова. Ассистент режиссера — Чагалдак Замирбеков.

Бишкекский драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

14-15 ноября. Спектакли

Покажут комедии «Үйлөнүү» и «Күйөө бала».

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.30.

кыргдрама.JPG

 

кыргдрама2.JPG

 

1/2

14 ноября. Пластический спектакль «ABBA вместо sLOVE»

Приготовьтесь к погружению в захватывающую «disco-историю», где музыка легендарной группы становится языком самой души. Спектакль — это атмосфера чистого драйва и глубокой рефлексии, рассказанных без единого слова. В центре сюжета — Героиня, запертая в «офисном аквариуме» среди одинаковых лиц и механических движений. Но под серой оболочкой скрывается жажда свободы, которая прорывается наружу, как только начинают звучать первые аккорды.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

473597.jpg

 

15 ноября. Балет «Корсар»

В основе сюжета история любви пирата Конрада и красавицы Медоры. Преодолев многочисленные препятствия и происки врагов, свободные и счастливые, они вновь плывут навстречу приключениям.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

корсар.jpg

15 ноября. Спектакль «Мастер и Маргарита»

За постановку спектакля по мотивам романа Михаила Булгакова о дьяволе в Москве взялся режиссер и художественный руководитель театра Вячеслав Виттих. Жанр — фантасмагория в двух действиях. Возрастное ограничение: 14+.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

мастер.jpg

 

2

Выставки, ярмарки

14-15 ноября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

музей.jpg

 

10-22 ноября. Фотовыставка «С момента независимости Кыргызстана: вместе создавая будущее»

На фотовыставке представлены более 150 фотографий, объединенных в десять ключевых тематических разделов, где показана история и результаты многолетнего технического сотрудничества Германии и Кыргызстана.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

12-29 ноября. Выставка «Конь окрыляет человека»

Выставка посвящена 85-летию народного художника Кыргызской Республики Асаналы Бейшенова. Представлены произведения разных лет, отражающие многогранный путь мастера и его творческие поиски. Работы объединяет особый взгляд художника на мир, его любовь к родной земле и глубокое понимание национальной культуры.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

выставка.JPG

13-30 ноября. Персональная выставка Жыргала Матураимова

Ценители творчества художника часто отмечают в его работах искренность, правдивость, трогающую за душу исповедальность, а также яркие, необычные композиционные решения.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

выставка2.JPG

 

1-14 ноября. Выставка Нурлана Турдукулова

В экспозиции представлены цветы из сада автора, абстрактная живопись и работы, созданные на озере Иссык-Куль.

Галерея Artmemo, 10.00-18.00.

выставка.JPG

 

3

Концерты, фестивали, кинопоказы

14 ноября. Концерт Түгөлбая Казакова

Народный артист Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии имени Токтогула Түгөлбай Казаков представляет творческий вечер «Үч кайнар», посвященный своему 75-летнему юбилею. Приходите на этот вечер, чтобы прикоснуться к прекрасному и получить духовное наслаждение от замечательных произведений.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.  

казаков.JPG

14 ноября. Fomo Fest

На одной сцене выступят Toxi$, Mayot, Feduk, Kristina Si, Rozalia и секретный гость — главная интрига вечера.

«Жаштык Арена», 19.00.

фест.JPG

14 ноября. One Pit Metal Fest

Выступят My Own Shiva, The Last Day of Silence, When Stars Fade, Josskee, Your Broken Face, ЕБК, Dark Light (HIM Tribute).

Мотобар «Перцы», 19.00.

метал.JPG

14 ноября. Кинопоказ

Киноклуб «Коргум келет» приглашает на просмотр фильма «Ведьмина служба доставки»

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 13.00.

кино.JPG

 

14 ноября. VII Республиканский чемпионат «Аалам»

Это крупное танцевальное соревнование в Бишкеке, организатором которого выступает Федерация народного эстрадного танца КР.

Дворец культуры имени Ленина.

аалам.JPG

 

14 ноября. Творческий вечер группы «Элес»

Легендарной группе «Элес» 35 лет! Волшебный вечер, в котором встретятся разные времена, любимые мелодии и новые страницы одной большой музыкальной истории.

Арт-чайхана «Хива», 21.00.

элес.JPG

14 ноября. Концерт Антона Воронкова

Спустя более 20 лет Антон «Ворона» Воронков, лидер бишкекской панк-группы «Даздраперма» снова выйдет на сцену родного города. Это будет акустический концерт — прозвучат старые хиты и песни, которых вы не еще слышали. Насыщенное звучание обеспечат музыканты, которые раньше играли с Антоном.

SomeWhere Bistro, 20.00.

воронва.JPG

 

14 ноября. Концерт группы «Вечерний экспресс»

Самобытные каверы рока, поп-рока, блюза и мелодий 1960–80-х. А еще — каверы и собственные творения от Сергея Даткая, Вячеслава Аксенова, Якова Левченко, Бечи сотоварищи и других замечательных людей.

Арт-кафе DARI, 19.00.

концерт.JPG

14-15 ноября. Стендап-концерты

Гостей ждут программы «Средний отец», Тимура Шиверских и «Махабат шоу»

Sold Out Bar, 20.00, 22.00.  

стендап.JPG

 

стендап2.JPG

 

стендап3.JPG

 

1/3

15 ноября. Международный чемпионат по современным танцам

Вас ждет зрелищный чемпионат по современной хореографии, где участники представят свои лучшие танцевальные постановки и поборются за признание международного жюри.

Арт-клуб «Повод», 17.00.

танцы.JPG

14-15 ноября. Цирковое шоу «Караван чудес»

На арене вас встретят величественные верблюды, очаровательные лошади, забавные ослики и козочки, пушистые собачки, озорные обезьянки, необычные гуси и большой медведь. А веселые клоуны наполнят представление смехом.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

цирк.JPG

15 ноября. Концерт Калыса Айтбаева

Калыс Айтбаев — солист Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, композитор и исполнитель — приглашает вас на свой незабываемый сольный концерт. В этот вечер вы сможете насладиться известными произведениями артиста в сопровождении аккордеона, оркестра и живого музыкального ансамбля.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

калыс.JPG
4

Лекции, мастер-классы

14 ноября. Мастер-класс со швейцарским ди-джеем Йонасом Фашингом

Приглашаются начинающие и опытные ди-джеи Кыргызстана, а также заинтересованные лица. Регистрация по телефону 0556331106.

Бар «Кино», 15.00.

мастеркласс.JPG

15 ноября. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

 

5

Для детей

15 ноября. Детский мастер-класс

Приглашаем маленьких поваров приготовить собственную пиццу под руководством нашего шеф-повара. Регистрация по телефону 0501609690.

Кофейня ZERNO (на Токомбаева), 15.00.

14-15 ноября. Спектакли «Саламатсызбы!» и «Здравствуйте!»

Это интерактивное представление о вежливости.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.

409117.jpg

 

15 ноября. Спектакль-ритуала «Пегий пес, бегущий краем моря»

Кыргызская и русская речь переплетается в едином действии, дополняя друг друга и создавая поэтическое многоголосие — в точности так, как писал свои произведения сам Чингиз Айтматов.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 18.00.

пегий.JPG

 

15 ноября. Спектакль «Летучий корабль»

Волшебная и музыкальная русская народная сказка о любви и дружбе для всей семьи.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.  

летучий.jpg

 

 

Материалы по теме

Премьерный четверг: кыргызские новинки, индийский боевик, фильм с Джонни Деппом

Афиша Бишкека на неделю: рок-хиты, балет и концерт Филиппа Киркорова

От Средиземья до поддельных сумок: премьеры сериалов на следующей неделе

Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, вечер прозы и концерт JONY

Премьерный четверг: рождественская комедия, кыргызский боевик и ужасы

Афиша Бишкека на неделю: выставки, мюзиклы и киноновинки

Кира Найтли и Стивен Кинг: какие сериалы посмотреть на следующей неделе

Афиша Бишкека на выходные: «Жизель», выставки и празднование Хэллоуина

Премьерный четверг: кыргызская комедия, ужасы и триллер с Мэттью Макконахи

Афиша Бишкека на неделю: театральный фестиваль, классика при свечах и выставки

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Президентская гонка в Кыргызстане — одно кресло на 11 человек

 

Феликс Кулов призвал силовиков проверить связи и деньги возможных провокаторов

 

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова идет в президенты

 

Бывший глава ЦИК Мамбетжунус Абылов стал десятым претендентом на пост президента

 

Айдарбеков заявил о закрытии уголовного дела и объяснил отказ от мандата

 

Еще один претендент на пост президента. Что известно об Амуре Айбе

 

Общество

Загрязнение воздуха в Бишкеке на 13 ноября. Столица на пятом месте

 

Кыргызстанцы завоевали семь медалей чемпионата мира по джиу-джитсу

 

В Джалал-Абадской области временно закрыли две автодороги

 

Лицензии, проверки и стажировки. Минюст КР пересматривает правила нотариата

 

Мост через реку Чу предлагают назвать в честь бывшего министра транспорта

 

На срыв учебы пожаловались студенты Аграрного университета. Ответ ректората

 

Атака на Иран

Все базы США от Западной Азии до Европы станут законной целью, заявили в Иране

 

США объявили награду в 20 миллионов долларов за данные о ядерной программе Ирана

 

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

 

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Экономика

В России страховка дата-центров от дронов местами подорожала более чем в сто раз

 

Кыргызстан подписал соглашения на 2,3 миллиарда долларов. На что пойдут деньги

 

Строительство дороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол завершат в 2027 году

 

Дорога Барскоон — Бедель сократит перевозки товара из Китая на 8 часов

 

В Кыргызстане нашли мощный источник газа. Открытие «Кыргызнефтегаза»

 

Отразится на Кыргызстане? В России бензин на АЗС дешевеет второй месяц подряд

 

Власть

Садыр Жапаров выслушал просьбы жителей Каракола, Тюпского и Ак-Суйского районов

 

В «Национальной электрической сети Кыргызстана» сменился гендиректор

 

Страхование жилья от пожаров и бедствий. Кабмин меняет правила

 

Иссык-Куль меняется. Садыру Жапарову представили итоги 5 лет развития

 

Попытка раскачать всю Центральную Азию. Власти заявили об угрозах

 

Экс-глава ГКНБ Идрис Кадыркулов освобожден от должности посла в Украине

 

Ситуация вокруг Украины

Переговоры в Абу-Даби. Канцлер ФРГ заявил о позитивных сигналах

 

Украинский вопрос. Посланники США снова были в Москве и встретились с Путиным

 

Геноцидом назвал Европарламент вывоз украинских детей в Россию

 

Украина отклонила предложение США по изменению своих границ — СМИ

 

Переговоры в Абу-Даби. РФ приехала «с очень жесткими установками» — Киев

 

Переговоры в Абу-Даби по украинскому вопросу. Комментарии российской стороны

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18