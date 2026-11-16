17 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:30, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА
В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1
Бишкек
- 9.00-12.00 — село Чон-Арык (район резиденции № 1);
- 9.30-16.00 — отрезки улиц Шопокова, Московской;
- 12.00-15.00 — 5-й микрорайон, дома 9, 41, 47, 48, 50;
- 14.00-17.00 — улицы Малдыбаева, дома 36а, 36б, 38, 38/1, Суеркулова, дома 8/1, 10;
- 15.00-17.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Усенбаева, Московской;
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Репина, Насирова, Космической, село Джал;
- 9.00-17.00 — улица Скрябина, дом 21, отрезки улицы Месароша, тупика Почтового, переулков Каракульского, Оттукского, проспекта Чингиза Айтматова, улицы Табышалиева, Турусбекова, Боконбаева, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Береке, Мамыра, Улар, Ак-Марал, Бадахшан, Дабан, Ак-Кайын, Азамат, Муромская, Чортекова, Куюковой), улицы 9 Января, Власова, Волковой, Ильменской, Лумумбы, Троицкой, Садыгалиева, Очаковской, села Аламедин (улицы Кыргызстанская, Манас, Кожомкула, Школьная, Гоголя, Фрунзенская, Ат-Башинская, Молодежная, Долон, Панфилова, Кожожаш, Алма-Атинская, Новостройка, новостройка «Адилет»), Васильевка (улицы Октябрьская, Юбилейная, Набережная, МТФ, Шаршеналиева, Верхняя, контуры 569, 554, 568, 580, улицы Фрунзе, Школьная, Участок, переулки Почтовый, Больничный, Клубный), Берлик (улица Жумалы), жилмассив «Манас-Ата» (улицы от 1-й до 8-й линии, контуры 1352, 1354);
- 9.00-11.00 — села Маевка (улица МТФ-2, участок 820, контуры 889, 818, 885), Нижняя Ала-Арча (улица Киргизская, контур 815, участок 2);
- 9.00-15.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо-105);
- 10.00-14.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй 2, 14-36, 54-62, Манаса, Саадаева, Чуй-48, 49, 47а, 48а (Чуй-2), 48, 55, Профессора Зимы, Залкар, Улукман, Доолот, Алтын-Бак, Жаш-Муун, Ак-Жалга, Инсан, Шоола, Керээз, Санат, Кокчетавская, Умай-Эне, переулки Наримановский, Боровской, улицы Саадаева, Тоголока Молдо);
- 11.00-17.00 — жилмассив «Ак-Бата» (улица Ак-Бата-18);
- 13.00-17.00 — села Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Новая, Колхозная, Чагая, Кыргызская, Панфилова, Коллекторная, Больничная, Короткая, Логвиненко, Полярная, Западная, Кенсуйская, Школьная, переулок Средний), Беш-Кунгей (дачи, Лесхоз, 19-й километр);
- 10.00-13.00 — село Кок-Жар (улицы Конур Осмон, Уметалиева, Майрам, 7 Апреля, Карагул-Акмат, Егимбаева, Кыял, садовое товарищество «Строитель», улицы Алымбаева, Салкын, Сейтек, Маликова, Жумадила Жапарова, район «Панорамы»).
2
Чуйская область
Жайылский РЭС
- 9.00-12.00 — Кара-Балта (квартал «Западный», дома 4, 5);
- 13.00-16.30 — Кара-Балта (квартал «Западный», дома 8, 11);
- 11.00-13.00 — Кара-Балта (улица Пионерская, «Квартал ковровщиков», улицы Свердлова, Жданова, Октябрьская);
- 9.00-17.00 — село Сосновка (улицы Ленина, Восточно-Октябрьская, Панфилова, Крупской, Киевская, Первомайская, переулок Гагарина, улицы Сабырбекова, Фрунзенская, Октябрьская, Байтерекова, переулок Больничный, улица Прогресс, переулок Сельповский, улицы Молодежная, Айдарбекова);
- 9.00-13.00 — села Полтавка (улицы Партизанская, Горького, Комсомольская), Петропавловка (улицы Садовая, Восточная, Яровая);
- 13.00-17.00 — село Полтавка (МТФ).
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — Кемин (улица Немцова), села Кароол-Добо (улица Кудайбергенова), Ильич (улица Кошоева).
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Жар-Баш, Социалчи (улицы Казакбаева, Джакыпова, Токтогула, Шолохова).
Московский РЭС
- 9.00-13.00 — села Беш-Терек (улицы Молодежная, Центральная), Кызыл-Туу (улица Центральная, школа);
- 13.00-17.00 — село Беш-Терек (скважина);
- 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Проездная, Чернышевского, Чкалова, Энгельса), Ан-Арык (улица Джыргалы, школа).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Октябрьское, Панфиловка (улица Центральная), Чолок-Арык (улица Чолок-Арыкская).
Сокулукский РЭС
- 9.30-17.00 — села Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Жумабаева, Конок, Проектируемая, Шаршембай, Кенжебек уулу Назара, Табышалиева, Бекбоева, Якупбаева, Жылжымышева, Бекнияз уулу, Билалы, Жыламыш, Заречная, Ибраимова, Кулова, Абакира, Советская), Токбай, Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Гагарина, Юбилейная, Набережная, Фрунзе), Ак-Кашат (улицы Целинная, Комсомольская, Озерная), Джаны-Пахта (улицы Зеленая, Полевой Стан, Ат-Башинский канал);
- 9.00-12.00 — село Селекционное (улицы Достук, Ак-Эмир, Жаштык, Кум-Арык, Проектируемая);
- 10.00-16.00 — село Селекционное (улицы Достук, Арашан, Жаштык, Береке, Кум-Арык, Вишневая, Проектируемая, Сары-Озон, Кипкалова, 1-я Селекция, Парковая, Степная, Ак-Буура, Иссык-Куль, Кун-Туу, Таш-Рабат, Селекционная, Плодоовощная, Чам-Гаран, Чатыр-Кол, Ак-Эмир, Манас, Фрунзе, Эгиналиева, Ала-Арчинская, переулок Ала-Арчинский);
- 12.00-17.00 — село Новопавловка (жилмассив «Алтын-Ордо», улицы Адилет, Ак-Нур, Баян, Жаштык, Манаса, Проектируемая, Сары-Озон, Свердлова);
- 9.00-17.00 — село Асылбаш (улицы Доолот, Майтан, Шамши);
- 10.00-12.00 — село Сокулук (улицы Ленина, Комсомольская, Мира, Ала-Арчинская, Лесная, Достук, Полярная, Калинина, Фрунзе, Гагарина, Октябрьская, Иссык-Кульская, Пионерская, Спортивная, Северная, Восточная, Ленинградская, переулки Северный, Ленина);
- 13.00-15.00 — села Сокулук (улицы Кайназарова, Восточная, Первомайская, переулок Первомайский, улицы Акимбаева, Монолит, Жетиген, Ынтымак, МТФ, Плотина 1, 2, Сокулукское водохранилище), Национальное (улицы Ключевая-1, Московская, Садовая, Новая, Разная, кошара), имени Панфилова (улицы Линейная, Проектируемая).
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Биримдик, город Токмок (улица Нижняя Луговая).
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Рот-Фронт (улицы Дружбы, Школьная), Дружба (улица Заводская).