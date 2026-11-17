18 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:30, 17 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА
В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1
Бишкек
- 9.30-11.30 — улица Байтика Баатыра, дома 1а, 1б, 1в, 3;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Буденного, Ялтинская, Мусы Джалиля;
- 12.30-14.30 — 4-й микрорайон, дома 30, 31, 32, 33, 35;
- 14.30-16.30 — 7-й микрорайон, дома 5, 25;
- 9.00-15.00 — село Чон-Арык (улицы Семетей, Ульяновская, 50 лет Победы, Северная, проспект Чингиза Айтматова, переулок Шушинский);
- 9.00-17.00 — улицы Манасчи Сагынбая, дом 101, Киевская, дома 133, 135, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алай, Торугарт, Гагарина, Карагыр-Ата, Кок-Бел), отрезки улиц Садыгалиева, Джамгерчинова, Патриса Лумумбы, Льва Толстого, Лущихина, Чайковского, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Мин-Куш, Баха, проспект Аалы Токомбаева, улицы Жайыла Баатыра, Репина, Айылчиева), села Гроздь (улицы Верхняя-Атбашы, Пятилетка, Мелиораторов, Барак, Участок), Заречное (улица Юбилейная, переулок Аламединский, улицы Ала-Арчинская, Набережная, Таласская, Сокулукская, Заречное, Садовая, жилмассив «3,5га»), Сарбан (улицы Тогуз-Булак, Адигине), Джал (улицы Интернациональная, 60 лет СССР, Лагерь, Проектируемая);
- 9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Бата» (13-я, 14-я, 15-я улицы Ак-Бата), село Лебединовка, жилмассив «Оскон-Ордо»;
- 9.00-14.00 — села Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Тихая, Зеленая, Кыргызская, Логвиненко, Чагая, Курманалиева, Коллекторная, Полевая, Луговая, Фрунзе, Солнечная, Молодежная, Октябрьская, Первомайская, переулки Советский, Заводской, северная объездная дорога), Кайырма (улица Городская);
- 9.00-18.00 — отрезки улицы Ташкентской, Кудрука, Табышалиева, Турусбекова, Куренкеева, Шевченко, Уметалиева, Журнальная, Тимирязева, Манаса (бывшая Белинского) от дома № 145/2, переулок Офицерский;
- 11.00-17.00 — жилмассив «Жениш» (улицы Пригородная-2, Пригородная-Боталиева), села Кок-Жар (улицы Маликова, Достук, жилмассивы «24га», «10га», «58га», улицы Новостройка, Ахметова, Чон-Багыш, Сарбагышова, Чокомбаева, Чокморова, контуры 253, 254, улицы Уметалиева, Чыныбаев Сагаалы, Айдарбеков Токон, Иманбек уулу Акылбек, Токсумаков Карыпбай), Беш-Кунгей (улицы Дачи Лесхоз, Проектируемая, Новостройка);
- 13.00-17.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (15-я, 16-я, 17-я, 18-я, 20-я, 108-я, 109-я улицы Калыс-Ордо), село Лебединовка, жилмассив «Оскон-Ордо».
2
Чуйская область
Жайылский РЭС
- 9.00-12.00 — город Кара-Балта (квартал «Западный», дом 15);
- 13.00-16.30 — город Кара-Балта (квартал «Западный», дом 14);
- 9.00-17.00 — села Петропавловка (улица Ленина), Суусамыр (улица Жибек Жолу);
- 9.00-13.00 — село Молтовар (улицы Бикбоев Тимур, Копосбаев Мокуш);
- 13.00-17.00 — село Молтовар (склады).
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — село Шабдан, ущелье Долпран, села Ильич (улица Кошоева), Кызыл-Суу (улицы Саадабай, Чала-Казак).
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Советская, Алма-Атинская).
Московский РЭС
- 9.00-13.00 — село Александровка (улица Почтовая);
- 13.00-17.00 — село Александровка (улица Чапаева);
- 9.00-17.00 — село Беловодское (улица Кирова), Сретенка (улица Центральная), Петровка (улицы Беш-Терекская, Луговая).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Курпульдок (улица Байбакир), Панфиловка (улица Тихонова).
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — село Шалта (улицы Иманалы, Боромбаева, Шабданалы, Осмона, Ленина, Шопокова, Комсомольская, Раимбаева, Алмалу, МТФ, переулок Боромбая, тупик Шопокова, школа, детский сад), город Шопоков (улицы Вокзальная, Железнодорожная), поселок Южный (улицы Гагарина, Вишневая, Королева, Юбилейная, Комарова), села Сокулук (улицы Разная, 2-я платина ОсОО «Евразийская птицефабрика»), Кожомкул (улицы Кирова, Советская, Пограничная, Северная, Токтогула, Ала-Арчинская, тупики Советской, Токтогула), жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Ак-Кайын, Достук, Лущихина, Проектируемая), село Манас (улица Дружбы);
- 9.30-17.00 — села Чон-Джар (улицы Термечикова, Темирбекова Б., школа, скважина), Кун-Туу (дачи), Шалта (кошара, улица Калмырза);
- 10.00-12.00 — села Шалта (улицы Алмазбекова, Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбек, Школьная, Иманалы, Даир, Западная, Проектируемая, Иманкул, Кадыралы, Мыктыбек, Новостройка, детский сад, школа имени Дооронбекова), Кун-Туу (улицы Спортивная, Иманалиева, Ашырбек, Бейшеналиева, Молдосан, Исмаила, Заводская, Проектируемая, Царенко, Садовая, Сейдесембаева, Новая, Джамгырчинова, Ленина, Касым, Саадабая, Момунжанова, Сырдыбай Кудайбергенов, Каменная, переулок Больничный, административное здание айыл окмоту, почта, ГСВ);
- 13.00-15.00 — село Кун-Туу (улицы Иманалиева, Осмоналы, Молдосан, Сейдесенбаева, Исмаила, МТФ, переулок Западный);
- 12.00-17.00 — село Кожомкул (улицы Полярная, Северная, Красноармейская, Ала-Арчинская, Пушкина, Кирова, Пионерская, Южная).
Чуйский РЭС
- 12.00-14.00 — села Кош-Коргон, Кара-Добо, Искра, Восточное, Жаны-Чек, Жаны-Турмуш, Сайлык, Биримдик, город Токмок (3-й микрорайон, дома 2, 3, 7, 6, 5, 4, 11, 14, 15, 10, 13, 17, 9, 25, 18, 26, 27, 29, 30, 23, 16, 16а, 7а, 8а);
- 9.00-17.00 — город Токмок (1-й микрорайон, дом 16, улицы Верхняя Луговая, Дубовицкого, Чкалова, Шамсинская).
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Рот-Фронт (улица Школьная), Кенеш (улица Ленина), Кен-Булун (улицы Тоголока Молдо, Ленина).
3
Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — город Каракол (новостройка «Жолголот», улица Жантошева, дом 4), поселок городского типа Пристань, села Джети-Огуз, Ак-Шыйрак, Кызыл-Суу, Тосор, Балбай, Тогузбай, Михайловка, Арал, Боконбаево, Торт-Кул, Кажы-Сай, Дон-Талаа, Энилчек, Отуз-Уул, Чолпон, Ак-Булак, Ак-Булун, Зындан.
4
Таласская область
- 9.00-17.00 — села Огомбаев, Кенеш, Сасык-Булак, Чон-Токой (кошары), Озгоруш, Бакай-Ата, Боо-Терек, город Талас (улицы Советская, Мырзалиева, Оторбаева, Кирова, Карла Маркса, Сарыгулова, Манаса, Панфилова, Садовая, Жилгородок, Жаны-Чек, Южная), села Кок-Сай, Ак-Башат.