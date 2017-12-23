Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 декабря

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Толкунбек Абдыгулов освобожден от должности вице-премьер-министра Кыргызстана.

Вице-премьером он не проработал и месяца.

Напомним, парламент одобрил кандидатуру Толкунбека Абдыгулова на должность председателя Национального банка. Он уже возглавлял Нацбанк в 2014-2017 годах.

Алмазбек Курманалиев освобожден от должности секретаря Совета безопасности Кыргызстана.

Алмазбека Курманалиева назначили на должность в октябре 2017 года. До этого пост покинул Жениш Разаков, также проработавший два месяца.

Дамир Сагынбаев назначен первым заместителем секретаря Совета безопасности КР.

Он пришел на место Адылбека Курбанова, назначенного заместителем председателя Государственного комитета по делам обороны.

Дамир Сагынбаев родился в 1974 году в городе Токмаке Чуйской области. В 1995 году окончил Бишкекскую высшую школу МВД КР по специальности «юрист-правовед».

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1995-1996 — следователь следственного отдела ОВД Токмака;1996-1999 — адъюнкт Академии управления МВД Российской Федерации;1999-2002 — доцент Академии МВД КР;2002-2004 — начальник отдела, заместитель начальника Научно-исследовательского центра МВД КР;2004-2009 — эксперт отдела по делам обороны и безопасности администрации президента КР;2009-2010 — инспектор Службы государственного советника президента КР по вопросам обороны, безопасности и правопорядка;2010-2010 — инспектор отдела по делам обороны и безопасности аппарата временного правительства КР;2010-2012 — заместитель председателя Государственной службы по контролю наркотиков;2013-2014 — инспектор отдела обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства КР;2014-2017 — заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства КР.

Женишбек Исаков назначен первым заместителем председателя Государственной таможенной службы.

Он пришел на место Алтынбека Торутаева.

Фото ГТС КР. Первый заместитель председателя ГТС КР Женишбек Исаков родился 8 мая 1972 года в Нарынской области. Окончил Кыргызский государственный национальный университет, экономический факультет.

1995-1997 — оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями Аламудунского РОВД МВД КР;

1997-2008 — на оперативных должностях ГКНБ КР;

2008-2010 — начальник отдела управления ГСФП КР по Бишкеку;

2010-2012 — заместитель начальника оперативной таможни по Северному региону ГТК КР, начальник таможни «Манас» ГТС;

2012-2013 — начальник управления по правоохранительной работе ГТС;

2013-2014 — заместитель председателя ГТС;

2015-2016 — исполняющий обязанности начальника управления муниципальной собственности мэрии Бишкека;

2016–2017 — сотрудник Российско-Кыргызского фонда развития.

Адылбек Курбанов назначен заместителем председателя Государственного комитета по делам обороны.

Адылбек Курбанов был первым заместителем секретаря Совета безопасности КР.

Председатель Фонда по управлению государственным имуществом Дуйшенбек Зилалиев подал в отставку.

Он временно покинул пост из-за скандала с бомбой.

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«Я не имею права ставить под удар правительство и премьер-министра. В сложившихся обстоятельствах считаю единственно правильным уйти в отставку до окончания разбирательств по данному уголовному делу», — отметил Дуйшенбек Зилалиев.

Исполнять обязанности главы ФУГИ будет его заместитель Бакыт Мураталиев.

Акылбек Эшимов избран заместителем председателя ЦИК.

Предыдущего зама Атыр Абдрахматову сняли с должности в начале декабря.

Акылбек Эшимов родился в Ошской области. Закончил Ошский технологический университет. Был депутатом парламента пятого созыва. Трудовую деятельность начал в 2003 году реализатором готовой продукции.

Тилектеш Бегалиев избран председателем Совета по отбору судей КР.

Его заместителем стала Эльмира Барыктабасова.

Председателя и его заместителя избирают открытым голосованием сроком на один год.

Напомним, Совет по отбору судей состоит из 9 членов, шесть из которых выдвигает Жогорку Кенеш, еще трех кандидатов — Совет судей. Коалицией парламентского большинства представлены Тилектеш Бегалиев, Назира Сопубекова и Айбек Монолов.

Парламентские оппозиционные фракции представили кандидатуры Алтынбека Кубатбекова («Республика — Ата Журт»), Гульжан Кошокову («Онугуу-Прогресс») и Алмаза Калбаева («Ата Мекен»).

Совет судей представил Шералы Камчыбекова, Эльмиру Барыктабасову и Ирину Горшковскую.

Утвержден состав комитета по государственным премиям в области культуры, искусства и архитектуры.

Председателем комитета стал режиссер, народный артист КР Акылбек Абдыкалыков. Весь список можно посмотреть по ссылке в рубрике «Официально».

Ким Ин Сен назначен главой Центральной таможни.

Он назначен вместо Султана Мамасадыкова.

Фото ГТС КР. Глава Центральной таможни Ким Ин Сен родился 7 сентября 1978 года во Фрунзе. Окончил Казанское суворовское военное училище, Кыргызский государственный национальный университет по специальностям «таможенное дело», «юриспруденция» (заочно).

Начал трудовую деятельность в 2001 году инспектором отдела таможенного контроля железнодорожной таможни «Северная». С 2011 года работал в управлении методологии таможенных процедур Главного управления организации таможенного дела. В 2015-2016 годах занимал должности заместителя начальника Юго-Западной таможни, затем таможни «Джалал-Абад». До назначения главой Центральной таможни был заместителем начальника Управления таможенных платежей.

Первым вице-мэром Таласа назначен Дамирбек Курманалиев.

Он сменил на этом посту Чынгыза Мураталиева, подавшего в отставку после того, как его дядю Марата Мураталиева назначили полномочным представителем правительства в Таласской области КР.

Аскат Алагозов назначен генеральным директором телеканала «Пирамида».

Аскат Алагозов работал заместителем генерального директора «Пирамиды» Нурзады Токтогуловой, уволившейся в понедельник.

О кадровых перестановках 11-15 декабря читайте здесь.