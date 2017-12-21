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Власть

Парламент одобрил кандидатуры в состав Совета по отбору судей

Депутаты утвердили сегодня на заседании парламента кандидатуры, представленные в состав Совета по отбору судей КР.

Коалицией парламентского большинства были представлены Тилектеш Бегалиев, Назира Сопубекова и Айбек Монолов.

Парламентские оппозиционные фракции представили следующие кандидатуры: Алтынбек Кубатбеков («Республика – Ата Журт»), Гульжан Кошокова («Онугуу-Прогресс») и Алмаз Калбаев («Ата Мекен»).

Советом судей были представлены Шералы Камчыбеков, Эльмира Барыктабасова и Ирина Горшковская.
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