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Власть

Толкунбека Абдыгулова понизили до вице-премьер-министра

Жогорку Кенеш одобрил кандидатуру Толкунбека Абдыгулова на должность вице-премьер-министра Кыргызстана. Решение принято сегодня на заседании.

Ранее Толкунбек Абдыгулов занимал пост первого вице-премьер-министра КР. А вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева сняли с этой должности в связи с переходом на другую работу. Зилалиев проработал на посту три месяца.

Кандидатуру Толкунбека Абдыгулова представил премьер-министр КР Сапар Исаков.

«Состав правительства меняется, поэтому проводится подготовка. Толкунбек Абдыгулов также будет курировать экономический блок. Первый вице-премьер-министр будет курировать топливно-энергетический сектор. Силовой блок курирую я сам», — сказал глава правительства.

Ожидается, что первым вице-премьер-министром станет депутат ЖК от фракции «Бир Бол» Аскарбек Шадиев.
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