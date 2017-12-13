Зилалиев пошутил? По факту о заложенной бомбе в день инаугурации возбудили дело

По факту заведомо ложного сообщения о заложенной бомбе в день инаугурации (24 ноября) возбудили уголовное дело. Об этом сообщила в сегодняшнем выпуске газета «Дело №...» со ссылкой на ГКНБ.

Ранее издание писало, что шутником, сообщившем о взрывном устройстве, оказался глава Фонда по управлению государственным имуществом Дуйшенбек Зилалиев.

Сам чиновник заявил ИА «24.kg», что это «полнейшая ложь», а позже вспомнил, о чем говорил с девушкой-курсантом: «Мы действительно ехали по трассе. Помню, как одной девушке-курсантке сделал замечание. Я сказал, что форма ей идет, но недостаток нужно устранить. Если она на это обиделась, прошу прощения. Неужели из-за этого она придумала про бомбу? Я должен был сделать замечание».

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По данным курсанта академии МВД, гражданином, сообщившем о заложенном взрывном устройстве, является Дуйшенбек Зилалиев. На что сам Зилалиев, по данным «Дело №...», заявил, что он просто пошутил. В данное время показания сторон проверяют в рамках возбужденного уголовного дела. Ведется следствие.

При этом газета отметила, что курсант Самара пошла на попятную: «поменяла показания в пользу Зилалиева». «Тогда, получается, это она должна ответить не просто за шутку, но за злонамеренно распространенное ложное сообщение о бомбе. И понести за это уголовную ответственность. Или она просто поддалась давлению высокопоставленного чиновника?» — задается вопросом газета.