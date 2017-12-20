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Утвержден состав комитета по премиям в области культуры, искусства и архитектуры

Распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики Сапара Исакова утвержден состав Комитета по Государственным премиям Кыргызской Республики имени Токтогула в области культуры, искусства и архитектуры.

В состав Комитета вошли:

Абдыкалыков Акылбек — режиссер, народный артист Кыргызской Республики, председатель Комитета.

Члены Комитета:

Ажиев Садабек — скульптор, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула;

Акматбекова Сагын — народный поэт Кыргызской Республики;

Асанкулова Эльвира — народная артистка Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула;

Байтобетов Дуйшон — народный артист Кыргызской Республики;

Бактыгулов Сталбек — композитор, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики;

Бейшенбаев Улан — архитектор, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула;

Дуйшалиев Камчыбек — музыковед, профессор;

Жакиев Бексултан — драматург, народный писатель Кыргызской Республики, удостоенный высшей степени отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры», лауреат Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула;

Жусупов Кенеш — народный писатель Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула;

Курманов Таалай — народный художник Кыргызской Республики;

Мамбетакунов Молдосейит — телережиссер, народный артист Кыргызской Республики;

Мусаев Манасбек — кинооператор, народный артист Кыргызской Республики;

Осмонов Абдырай — народный художник Кыргызской Республики;

Сейдакматова Жамал — народная артистка Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула;

Соданбек Жали — кинорежиссер, народный артист Кыргызской Республики;

Сыдыков Кубанычбек — балетмейстер, народный артист Кыргызской Республики;

Турапов Керимберди — народный артист Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула;

Укубаева Лайли — доктор филологических наук, профессор, декан гуманитарного факультета Кыргызско-Турецкого университета «Манас»;

Урманбетов Кыялбек — народный поэт Кыргызской Республики;

Усубалиев Бейшебай — литературовед, прозаик, доктор филологических наук, профессор;

Усенбаев Мир — акын-импровизатор, народный артист Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула;

Чотурова Бактыгул — поэтесса, журналист, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики;

Шаповалов Вячеслав — доктор филологических наук, профессор, народный поэт Кыргызской Республики;

Шыгаев Юристанбек — народный художник Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула.
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