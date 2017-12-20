Утвержден состав комитета по премиям в области культуры, искусства и архитектуры

Распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики Сапара Исакова утвержден состав Комитета по Государственным премиям Кыргызской Республики имени Токтогула в области культуры, искусства и архитектуры.
В состав Комитета вошли:
Абдыкалыков Акылбек — режиссер, народный артист Кыргызской Республики, председатель Комитета.
Члены Комитета:
Ажиев Садабек — скульптор, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула;
Акматбекова Сагын — народный поэт Кыргызской Республики;
Асанкулова Эльвира — народная артистка Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула;
Байтобетов Дуйшон — народный артист Кыргызской Республики;
Бактыгулов Сталбек — композитор, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики;
Бейшенбаев Улан — архитектор, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула;
Дуйшалиев Камчыбек — музыковед, профессор;
Жакиев Бексултан — драматург, народный писатель Кыргызской Республики, удостоенный высшей степени отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры», лауреат Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула;
Жусупов Кенеш — народный писатель Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула;
Курманов Таалай — народный художник Кыргызской Республики;
Мамбетакунов Молдосейит — телережиссер, народный артист Кыргызской Республики;
Мусаев Манасбек — кинооператор, народный артист Кыргызской Республики;
Осмонов Абдырай — народный художник Кыргызской Республики;
Сейдакматова Жамал — народная артистка Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула;
Соданбек Жали — кинорежиссер, народный артист Кыргызской Республики;
Сыдыков Кубанычбек — балетмейстер, народный артист Кыргызской Республики;
Турапов Керимберди — народный артист Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула;
Укубаева Лайли — доктор филологических наук, профессор, декан гуманитарного факультета Кыргызско-Турецкого университета «Манас»;
Урманбетов Кыялбек — народный поэт Кыргызской Республики;
Усубалиев Бейшебай — литературовед, прозаик, доктор филологических наук, профессор;
Усенбаев Мир — акын-импровизатор, народный артист Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула;
Чотурова Бактыгул — поэтесса, журналист, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики;
Шаповалов Вячеслав — доктор филологических наук, профессор, народный поэт Кыргызской Республики;
Шыгаев Юристанбек — народный художник Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула.