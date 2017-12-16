Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 декабря

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Фото аппарата президента КР. Фарид Ниязов назначен руководителем аппарата президента Кыргызстана.

Ранее АП КР возглавлял Алмазбек Усенов, который написал заявление об увольнении.

Фарид Ниязов ранее был советником президента Кыргызстана. После ухода с поста руководителя аппарата президента он занимал должность штатного советника главы государства.

Алмамбет Салиев назначен заместителем руководителя аппарата президента.

Он пришел вместо Эльвиры Сариевой, которая уволена согласно поданному заявлению.

Алмамбет Салиев родился в селе Гульча Ошской области. Окончил Ошский государственный университет по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит», специальную среднюю школу милиции МВД КР. С мая 2016 года работал заместителем заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства.

2004-2008 — юрист ОсОО «Апел-фарм»;

2008-2009 — сотрудник управления внутренних дел Ошской области;

2009-2010 — главный специалист отдела по делам обороны и правопорядка государственной администрации Ошской области;

2010-2011 — заведующий сектором отдела по делам обороны и правопорядка государственной администрации Ошской области;

2011-2012 — заведующий отделом по делам обороны и правопорядка государственной администрации Ошской области;

2012-2016 — заведующий отделом правопорядка, безопасности и чрезвычайных ситуации аппарата полномочного представителя правительства КР;

2016 — помощник премьер-министра КР;

2016-2017 — заместитель заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства Кыргызской Республики.

Советник государственной службы 2-го класса.

Муса Джаманбаев назначен завсектором протокола отдела внешней политики аппарата президента КР.

Муса Джаманбаев родился 20 июня 1978 года в Чуйской области. Окончил Бишкекский гуманитарный университет по специальности «Востоковедение и международные экономические отношения».

2000-2001 — секретарь-референт службы государственного протокола Министерства иностранных дел КР;

2001-2003 — атташе службы государственного протокола Министерства иностранных дел КР;

2003-2007 — референт протокола премьер-министра;

2007-2009 — руководитель службы протокола премьер-министра;

2009-2010 — заместитель руководителя службы международного сотрудничества и протокола аппарата правительства КР;

2010 — эксперт отдела международных связей аппарата временного правительства КР;

2011-2017 — заместитель заведующего отделом международных связей и протокола, руководитель службы протокола и паспортно-визового обеспечения аппарата Жогорку Кенеша.

Асылбек Кожобеков стал новым советником Сооронбая Жээнбекова.

Фото из Интернета. Советник президента КР Асылбек Кожобеков

Он пришел на место Фарида Ниязова, который возглавил аппарат президента.

Асылбек Кожобеков родился 27 июня 1971 года в городе Кара-Балте. Окончил Луганское высшее авиационное училище штурманов имени Пролетариата Донбасса, специальность — офицер с высшим военно-специальным образованием, штурман-инженер, высшие курсы КНБ Казахстана, Кыргызско-Российский Славянский университет, специальность — юриспруденция.

2005-2007 — ведущий эксперт-аналитик Института стратегического анализа и прогноза при Кыргызско-Российском Славянском университете;

2007-2010 — служба в органах национальной безопасности;

2010-2013 — заместитель председателя Государственной таможенной службы КР;

2013-2017 — служба в органах ГКНБ КР.

Айнура Султанбаева назначена заместителем министра культуры, информации и туризма Кыргызстана.

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова отметила, что с назначением нового заместителя министра повысится эффективность деятельности ведомства.

Фото аппарата правительства. Чолпон Султанбекова представила коллективу нового заместителя министра Айнуру Султанбаеву

Кубанычбек Кулматов возглавил Государственную таможенную службу.

Кубанычбек Кулматов родился 14 февраля 1963 года. Окончил Кыргызский государственный педагогический университет имени И.Арабаева, Кыргызский государственный университет, Ленинградский государственный университет имени Жданова, Московский госуниверситет.

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Трудовую деятельность начал в 1986 году преподавателем, стажером-исследователем в Кыргызском государственном университете.1992–1995 — директор фирмы «Айлатан»;1996 — старший инженер в Торговом представительстве РФ в Дании;с 2004 — работа в Таможенной службе;2010-2013 — председатель Государственной таможенной службы КР;2013 — советник президента Кыргызстана;2013-2014 — представитель правительства в Чуйской области;2014-2016 — мэр города Бишкека;2016-2017 — председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития.

Вице-спикером Жогорку Кенеша стал Мирлан Бакиров.

Фото из Интернета. Вице-спикером Жогорку Кенеша стал Мирлан Бакиров

Мирлан Бакиров — член оппозиционной фракции «Онугуу-Прогресс». Его кандидатуру поддержал 61 депутат.

На пост баллотировались депутаты от трех оппозиционных фракций. От «Ата Мекена» шел Сайдулла Нышанов, от «Онугуу-Прогресса» — Мирлан Бакиров, от «Республики — Ата Журт» — Талант Мамытов.

Кроме того, парламентарии определились с председателем комитета по международным делам, обороне и безопасности. Кресло председателя получил безальтернативный претендент от фракции «Бир Бол» Исхак Пирматов.

Искендер Гайпкулов получил мандат депутата Жогорку Кенеша.

Он пришел в Жогорку Кенеш по списку партии «Ата Мекен» вместо Омурбека Текебаева.

Напомним, Омурбека Текебаева лишили депутатского мандата 1 ноября. Однако передача мандата была приостановлена до вынесения Верховным судом решения по делу Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова, признанных виновными в коррупции. ВС КР огласил вердикт 21 ноября, но экс-глава Счетной палаты Искендер Гайпкулов до сих пор оставался без депутатского мандата, что возмущало представителей фракции «Ата Мекен».

Канат Керимкулов назначен заместителем председателя Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком.

Канат Керимкулов пришел на место Марата Пирназарова.

Алымбека Орозбекова назначили заместителем председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР.

Ранее Алымбек Орозбеков занимал пост директора Госагентства по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики.

Алмаз Кененбаев стал спикером Бишкекского горкенеша.

За Кененбаева проголосовали 25 депутатов, против — 13, еще трое воздержались. Четыре бюллетеня погашены из-за неявки нардепов.

Алмаз Кененбаев родился 6 июня 1976 года. Окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности «Бухучет», Кыргызский национальный университет по специальности «Юриспруденция», Академию управления при президенте КР по специальности «Менеджмент МВА».

Депутат двух последних созывов БГК, лидер фракции СДПК, лидер коалиции большинства Бишкекского городского кенеша, был спикером в прошлом созыве.

Бывший спикер Канатбек Музуралиев (от фракции «Республика — Ата Журт») досрочно сложил полномочия после высказанного фракцией СДПК желания отозвать его с поста.

Алина Шаикова назначена директором Департамента государственных закупок.

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Премьер-министр Сапар Исаков подчеркнул, что в рамках реализации национальной программы «Таза коом» и цифровизации деятельности государственных органов страны необходимо оптимизировать систему госзакупок и сделать ее более прозрачной. В этой связи руководству Департамента государственных закупок дано соответствующее поручение.

Как сообщается, Сапар Исаков выразил уверенность в том, что новый руководитель департамента эффективно справится с возложенными на нее задачами.

Алина Шаикова ранее возглавляла Государственную регистрационную службу.

ОАО «Востокэлектро» утвердил новый состав совета директоров.

Председателем совета директоров стал Эрали Козубаев, членами совета — Кубаныч Беков и Марат Каратаев.

Бакыт Тыналиева назначена председателем Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Кыргызстана.

Бакыт Тыналиева была заместителем председателя ВАК КР.

Прежний глава комиссии Абдырахман Мавлянов уволен в соответствии с поданным заявлением в прошлом месяце.

Заместителем Бакыт Тыналиевой назначен Нурлан Атабаев.

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