Парламент одобрил кандидатуру Толкунбека Абдыгулова на должность главы Нацбанка

Парламент одобрил кандидатуру Толкунбека Абдыгулова на должность председателя Национального банка. Решение принято сегодня на заседании.

Кандидатуру Толкунбека Абдыгулова внес на рассмотрение Жогорку Кенеша президент страны Сооронбай Жээнбеков.

Абдыгулов уже возглавлял Нацбанк в 2014-2017 годах. Позже его назначили первым вице-премьер-министром, затем понизили до вице-премьер-министра. В последней должности он не проработал и месяца.

Главой Нацбанка в это время был Кубанычбек Кулматов. Должность оказалась вакантной после того, как последнего назначили председателем Государственной таможенной службы.

Депутаты поддержали кандидатуру главы Нацбанка единогласно. Электронное голосование было тайным.