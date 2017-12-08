Атыр Абдрахматову сняли с должности заместителя председателя ЦИК

Члены Центризбиркома проголосовали сегодня за снятие Атыр Абдрахматовой с должности заместителя главы ЦИК. Решение принято сегодня.

В постановлении комиссии указано, что «Атыр Абдрахматова не исполняет надлежащим образом обязанности и нарушает принципы работы члена ЦИК, а также ведет себя грубо и неэтично и, пользуясь служебным положением, давит на сотрудников аппарата».

В составе ЦИК Атыр Абдрахматова остается.

Бывшая заместитель главы ЦИК заявила, что ожидала такого решения.

Отметим, Атыр Абдрахматова неоднократно заявляла в СМИ о двойных стандартах работы комиссии, в частности, когда отдельным политикам — Омурбеку Текебаеву, Канатбеку Исаеву — отказали в регистрации кандидатами в президенты. Она же говорила о систематических нарушениях в день выборов президента 15 октября и об отсутствии должной реакции со стороны Центризбиркома, упрекала главу комиссии Нуржан Шайлдабекову в двойных стандартах в работе.