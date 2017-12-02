В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Эрнист Толтоев назначен помощником президента КР.

Фото пресс-службы президента. Помощник главы государства Эрнист Толтоев родился 15 декабря 1986 года в селе Кызыл-Сенир Узгенского района Ошской области. Окончил Ошский государственный университет по специальности «электроника и микроэлектроника».

2009–2010 — ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики Ошской облгосадминистрации;

2010 — пресс-секретарь Ошской облгосадминистрации;

2010–2011 — ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики Ошской облгосадминистрации;

2011–2012 — ведущий специалист/главный специалист отдела промышленности, строительства, транспорта и чрезвычайных ситуаций Ошской облгосадминистрации;

2012–2013 — помощник губернатора Ошской области, полномочного представителя правительства в Ошской области;

2013–2016 — глава Кызыл-Октябрьского айыл окмоту (Узгенский район);

2016 — депутат Ошского горкенеша;

2016-2017 — помощник премьер-министра;

2017 — эксперт группы аналитического обеспечения секретариата премьер-министра КР;

Назначены советники президента Кыргызстана.



Фарид Ниязов назначен советником президента Кыргызстана. После ухода с поста руководителя аппарата президента он занимал должность штатного советника главы государства. С июня 2017 года был советником президента Алмазбека Атамбаева на общественных началах.

Еще одним советником стал Муратбек Шайымкулов.

Фото пресс-службы президента. Советник главы государства Муратбек Шайымкулов

родился 4 марта 1960 года в Кара-Кульджинском районе Ошской области. Окончил Московский государственный университет имени М.Ломоносова по специальности «прикладная математика», Институт экономического развития (Вашингтон, США) по специальности «основы рыночной экономики».

1994-1998 — первый проректор, доцент технологического университета «Дастан»;

1998-2000 — главный специалист, заместитель директора, и.о. директора департамента Министерства образования;

2000-2005 —советник спикера Собрания народных представителей Жогорку Кенеша;

2005 — эксперт комитета по бюджету и финансам аппарата Жогорку Кенеша;

2007-2009 —эксперт сектора финансовой политики, заведующий сектором отдела экономической и социальной политики администрации президента КР;

2009 — заведующий сектором экономической политики отдела экономической и социальной политики администрации президента КР;

2009-2010 — руководитель службы развития территорий Центрального агентства КР по развитию, инвестициям и инновациям;

2010-2012 — директор Института экономического анализа и прогнозирования;

2012-2016 — советник спикера Жогорку Кенеша;

2016-2017 — советник премьер-министра.

Турдуназир Бекбоев назначен заведующим отделом государственного и территориального управления и кадровой работы аппарата президента.

Прежний глава отдела Алмазбек Мусабеков ушел с должности в октябре.

Фото пресс-службы правительства. Глава отдела Турдуназир Бекбоев

родился 14 апреля 1961 года в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства.

1983-1991 — преподаватель, секретарь комитета комсомола, заместитель директора Джалал-Абадского ПТУ № 1;

1991-1992 — директор Джалал-Абадского ПТУ № 1;

1992 — заместитель главы, руководитель аппарата госадминистрации Джалал-Абадской области;

1992-1995 — председатель Джалал-Абадского городского кенеша;

1995 — первый заместитель главы госадминистрации Джалал-Абадской области;

1995-1996 — глава государственной администрации Уч-Терекского района Джалал-Абадской области;

1996-1999 — глава государственной администрации города Кара-Куля Джалал-Абадской области;

1999-2000 — начальник Джалал-Абадского областного управления национальной комиссии по защите прав и развитию конкуренции при президенте КР;

2000-2001 — инспектор отдела оргработы и политики госуправления администрации президента КР;

2001-2003 — глава госадминистрации Ноокенского района Джалал-Абадской области;

2003-2004 — глава госадминистрации Сузакского района Джалал-Абадской области;

2004-2005 — глава госадминистрации Токтогульского района Джалал-Абадской области;

2006-2009 — первый вице-мэр Джалал-Абада;

2009-2010 — первый заместитель главы госадминистрации Джалал-Абадской области;

2015-2016 — министр сельского хозяйства и мелиорации КР.

Турдуназир Бекбоев был советником премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.

Нурлан Ражабалиев назначен заместителем председателя Государственной таможенной службы.

Он пришел в ГТС вместо ранее отправленного в отставку Райымбека Матраимова, которого депутаты прозвали Раимом-миллионером.

Фото пресс-службы ГТС КР. Нурлан Ражабалиев назначен заместителем председателя Государственной таможенной службы родился 3 февраля 1975 года в Баткенской области. Окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт имени К.Скрябина, Ошский государственный университет по специальности «юриспруденция».

2006–2009 — старший специалист, координатор филиала «МЕРСИКО Интернэшнл» в КР;

2009–2011 — инспектор отдела по борьбе с контрабандой и нарушениям таможенных правил Ошской таможни;

2011- 2012 — старший инспектор пункта пропуска «Кара-Мык» Ошской таможни;

2012–2013 — старший инспектор Центра таможенных процедур Ошской таможни;

2013-2015 — главный инспектор Центра таможенных процедур Юго-Западной таможни;

2015–2016 — заместитель начальника таможни «Ош»;

2016–2017 — начальник таможни «Ош».

Мастер спорта, двукратный чемпион Кыргызской Республики, в 2000-2003 годах играл за сборную страны по футболу.

В Жогорку Кенеше новый депутат.

Вакантное место депутата Жогорку Кенеша фракции «Республика — Ата Журт» занял Закир Шарапов.

Он следующий по очереди в списке кандидатов от данной партии. Ранее в «Республике — Ата Журт» заявили, что Закир Шарапов вышел из списка по собственному желанию. Но в Центризбирком заявления от него о выходе из списка кандидатов в депутаты не поступало.

Закир Шарапов пришел на место Улана Чолпонбаева, скончавшегося 11 ноября.

Ранее он работал статс-секретарем Государственного агентства по антимонопольной политике и развитию конкуренции при правительстве КР.

Председатель Бишкекского горкенеша Канатбек Музуралиев сложил полномочия.

Свое решение он пояснил тем, что распалась коалиция большинства. Фракция СДПК была намерена отозвать главу БГК («Республика — Ата Журт»).

Канатбек Музуралиев поблагодарил коллег за совместную работу. «Вам решать. В любом случае до 2020 года мы остаемся депутатами, коллегами. А все возвращается бумерангом», — сказал он.

В Бишкекском городском кенеше новый депутат.

Мандат советнику ЗАО «Манас-менеджмент» Сиябеку Абдурахманову вручили на очередной сессии.

Вакантным место стало после того, как профессор Эмиль Шукуров досрочно прекратил свои полномочия.

Азамат Ногойбаев назначен начальником Сокулукского РОВД.

27 ноября в Сокулукском РОВД произошло ЧП — из ИВС сбежали четверо подследственных. Двое из них уже задержаны. Районные милицейские начальники уволены.

Фото пресс-службы МВД КР. Азамат Ногойбаев назначен начальником Сокулукского РОВД родился в 1980 году. Окончил Академию МВД КР по специальности «юриспруденция». В органах внутренних дел с 1997 года. Службу в органах внутренних дел начал оперуполномоченным уголовного розыска ОВД Первомайского района Бишкека. За время службы работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным по особо важным делам. У Азамата Ногойбаева есть опыт работы на руководящих должностях: заместитель начальника ОУР ОВД Ленинского района Бишкека, заместитель начальника ОВД Жайылского района Чуйской области, начальник отдела ГУБОПиК МВД, заместитель начальника ГУБОП МВД, заместитель начальника Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД. За время службы в милиции награжден ведомственными медалями.

Сын бывшего министра внутренних дел Болотбека Ногойбаева.

Также приказом МВД назначены заместители начальника ОВД Сокулукского района — подполковник милиции Амантур уулу Марлис и подполковник милиции Кенешбек уулу Олжобек.

Нурлан Сарчаев назначен главой ГУВД Чуйской области.

Полковник милиции Нурлан Сарчаев родился 28 ноября 1975 года в Чуйской области. Окончил Бишкекскую высшую школу МВД КР по специальности «юриспруденция».

В органах внутренних дел с 1993 года. Службу начал с инспектора-дежурного ГОМ-18 ОВД Свердловского района Бишкека. С 1998 года работал оперуполномоченным ОУР ОВД Свердловского района, был оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным по особо важным делам ГУУР МВД КР.

Работал на руководящих должностях. Последние места работы — начальник 10-го ГУ МВД КР, заместитель начальника УВД Иссык-Кульской области, начальник УВД Нарынской области.

За время службы награжден государственной медалью «Данк» и ведомственными наградами.

Председателем Совета ветеранов ГСИН избран Алимбай Нишанбаев.

Прежний председатель Совета ветеранов Кадыр Токоев написал рапорт об отставке.

В Национальной академии наук Кыргызской Республики избраны вице-президент, главный ученый секретарь и члены президиума НАН КР.

Вице-президентом НАН КР избран член-корреспондент, доктор философских наук Осмон Тогусаков, главным ученым секретарем стал доктор биологических наук, профессор Бекмамат Дженбаев.

Союзбек Абдурасулов назначен генеральным директором Джалал-Абадской областной телерадиоорганизации.

Бывший директор Тургунбай Алдакулов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Союзбек Абдурасулов родился в 1973 году в Джалал-Абадской области. Окончил Джалал-Абадский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях».

Свою трудовую деятельность начал в 1990 году начальником Военно-учебного сектора в Баткенском районном военном комиссариате. С 1992 по 2002 год работал в Джалал-Абадской областной телерадиокомпании на различных должностях: дизайнер-оформитель, видеоинженер, телеоператор, оператор-монтажер, технический директор. В 2010-2012 годы был координатором Джалал-Абадcкого пресс-центра (ИКЦ президентской администрации КР).

О кадровых перестановках с 20 по 24 ноября читайте здесь.