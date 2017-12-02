В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.
Эрнист Толтоев назначен помощником президента КР.
2009–2010 — ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики Ошской облгосадминистрации;
2010 — пресс-секретарь Ошской облгосадминистрации;
2010–2011 — ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики Ошской облгосадминистрации;
2011–2012 — ведущий специалист/главный специалист отдела промышленности, строительства, транспорта и чрезвычайных ситуаций Ошской облгосадминистрации;
2012–2013 — помощник губернатора Ошской области, полномочного представителя правительства в Ошской области;
2013–2016 — глава Кызыл-Октябрьского айыл окмоту (Узгенский район);
2016 — депутат Ошского горкенеша;
2016-2017 — помощник премьер-министра;
2017 — эксперт группы аналитического обеспечения секретариата премьер-министра КР;
Назначены советники президента Кыргызстана.
Фарид Ниязов назначен советником президента Кыргызстана. После ухода с поста руководителя аппарата президента он занимал должность штатного советника главы государства. С июня 2017 года был советником президента Алмазбека Атамбаева на общественных началах.
Еще одним советником стал Муратбек Шайымкулов.
1994-1998 — первый проректор, доцент технологического университета «Дастан»;
1998-2000 — главный специалист, заместитель директора, и.о. директора департамента Министерства образования;
2000-2005 —советник спикера Собрания народных представителей Жогорку Кенеша;
2005 — эксперт комитета по бюджету и финансам аппарата Жогорку Кенеша;
2007-2009 —эксперт сектора финансовой политики, заведующий сектором отдела экономической и социальной политики администрации президента КР;
2009 — заведующий сектором экономической политики отдела экономической и социальной политики администрации президента КР;
2009-2010 — руководитель службы развития территорий Центрального агентства КР по развитию, инвестициям и инновациям;
2010-2012 — директор Института экономического анализа и прогнозирования;
2012-2016 — советник спикера Жогорку Кенеша;
2016-2017 — советник премьер-министра.
Турдуназир Бекбоев назначен заведующим отделом государственного и территориального управления и кадровой работы аппарата президента.
Прежний глава отдела Алмазбек Мусабеков ушел с должности в октябре.
1983-1991 — преподаватель, секретарь комитета комсомола, заместитель директора Джалал-Абадского ПТУ № 1;
1991-1992 — директор Джалал-Абадского ПТУ № 1;
1992 — заместитель главы, руководитель аппарата госадминистрации Джалал-Абадской области;
1992-1995 — председатель Джалал-Абадского городского кенеша;
1995 — первый заместитель главы госадминистрации Джалал-Абадской области;
1995-1996 — глава государственной администрации Уч-Терекского района Джалал-Абадской области;
1996-1999 — глава государственной администрации города Кара-Куля Джалал-Абадской области;
1999-2000 — начальник Джалал-Абадского областного управления национальной комиссии по защите прав и развитию конкуренции при президенте КР;
2000-2001 — инспектор отдела оргработы и политики госуправления администрации президента КР;
2001-2003 — глава госадминистрации Ноокенского района Джалал-Абадской области;
2003-2004 — глава госадминистрации Сузакского района Джалал-Абадской области;
2004-2005 — глава госадминистрации Токтогульского района Джалал-Абадской области;
2006-2009 — первый вице-мэр Джалал-Абада;
2009-2010 — первый заместитель главы госадминистрации Джалал-Абадской области;
2015-2016 — министр сельского хозяйства и мелиорации КР.
Турдуназир Бекбоев был советником премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.
Нурлан Ражабалиев назначен заместителем председателя Государственной таможенной службы.
Он пришел в ГТС вместо ранее отправленного в отставку Райымбека Матраимова, которого депутаты прозвали Раимом-миллионером.
2006–2009 — старший специалист, координатор филиала «МЕРСИКО Интернэшнл» в КР;
2009–2011 — инспектор отдела по борьбе с контрабандой и нарушениям таможенных правил Ошской таможни;
2011- 2012 — старший инспектор пункта пропуска «Кара-Мык» Ошской таможни;
2012–2013 — старший инспектор Центра таможенных процедур Ошской таможни;
2013-2015 — главный инспектор Центра таможенных процедур Юго-Западной таможни;
2015–2016 — заместитель начальника таможни «Ош»;
2016–2017 — начальник таможни «Ош».
Мастер спорта, двукратный чемпион Кыргызской Республики, в 2000-2003 годах играл за сборную страны по футболу.
В Жогорку Кенеше новый депутат.
Вакантное место депутата Жогорку Кенеша фракции «Республика — Ата Журт» занял Закир Шарапов.
Он следующий по очереди в списке кандидатов от данной партии. Ранее в «Республике — Ата Журт» заявили, что Закир Шарапов вышел из списка по собственному желанию. Но в Центризбирком заявления от него о выходе из списка кандидатов в депутаты не поступало.
Закир Шарапов пришел на место Улана Чолпонбаева, скончавшегося 11 ноября.
Ранее он работал статс-секретарем Государственного агентства по антимонопольной политике и развитию конкуренции при правительстве КР.
Председатель Бишкекского горкенеша Канатбек Музуралиев сложил полномочия.
Свое решение он пояснил тем, что распалась коалиция большинства. Фракция СДПК была намерена отозвать главу БГК («Республика — Ата Журт»).
Канатбек Музуралиев поблагодарил коллег за совместную работу. «Вам решать. В любом случае до 2020 года мы остаемся депутатами, коллегами. А все возвращается бумерангом», — сказал он.
В Бишкекском городском кенеше новый депутат.
Мандат советнику ЗАО «Манас-менеджмент» Сиябеку Абдурахманову вручили на очередной сессии.
Вакантным место стало после того, как профессор Эмиль Шукуров досрочно прекратил свои полномочия.
Азамат Ногойбаев назначен начальником Сокулукского РОВД.
27 ноября в Сокулукском РОВД произошло ЧП — из ИВС сбежали четверо подследственных. Двое из них уже задержаны. Районные милицейские начальники уволены.
Сын бывшего министра внутренних дел Болотбека Ногойбаева.
Также приказом МВД назначены заместители начальника ОВД Сокулукского района — подполковник милиции Амантур уулу Марлис и подполковник милиции Кенешбек уулу Олжобек.
Нурлан Сарчаев назначен главой ГУВД Чуйской области.
Полковник милиции Нурлан Сарчаев родился 28 ноября 1975 года в Чуйской области. Окончил Бишкекскую высшую школу МВД КР по специальности «юриспруденция».
В органах внутренних дел с 1993 года. Службу начал с инспектора-дежурного ГОМ-18 ОВД Свердловского района Бишкека. С 1998 года работал оперуполномоченным ОУР ОВД Свердловского района, был оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным по особо важным делам ГУУР МВД КР.
Работал на руководящих должностях. Последние места работы — начальник 10-го ГУ МВД КР, заместитель начальника УВД Иссык-Кульской области, начальник УВД Нарынской области.
За время службы награжден государственной медалью «Данк» и ведомственными наградами.
Председателем Совета ветеранов ГСИН избран Алимбай Нишанбаев.
Прежний председатель Совета ветеранов Кадыр Токоев написал рапорт об отставке.
В Национальной академии наук Кыргызской Республики избраны вице-президент, главный ученый секретарь и члены президиума НАН КР.
Вице-президентом НАН КР избран член-корреспондент, доктор философских наук Осмон Тогусаков, главным ученым секретарем стал доктор биологических наук, профессор Бекмамат Дженбаев.
Союзбек Абдурасулов назначен генеральным директором Джалал-Абадской областной телерадиоорганизации.
Бывший директор Тургунбай Алдакулов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Союзбек Абдурасулов родился в 1973 году в Джалал-Абадской области. Окончил Джалал-Абадский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях».
Свою трудовую деятельность начал в 1990 году начальником Военно-учебного сектора в Баткенском районном военном комиссариате. С 1992 по 2002 год работал в Джалал-Абадской областной телерадиокомпании на различных должностях: дизайнер-оформитель, видеоинженер, телеоператор, оператор-монтажер, технический директор. В 2010-2012 годы был координатором Джалал-Абадcкого пресс-центра (ИКЦ президентской администрации КР).
О кадровых перестановках с 20 по 24 ноября читайте здесь.