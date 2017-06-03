Фарид Ниязов стал советником президента Кыргызстана на общественных началах

Фарид Ниязов назначен советником главы государства на общественных началах. Соответствующее распоряжение Алмазбек Атамбаев подписал сегодня, сообщила его пресс-служба.
После ухода с поста руководителя аппарата президента Фарид Ниязов занимал должность штатного советника главы государства.
Фарид Ниязов родился 27 апреля 1958 года. Окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт имени Скрябина, инженер-гидротехник.
Начал трудовую деятельность в 1980 году ассистентом кафедры геодезии и графики Кыргызского сельхозинститута имени Скрябина.
1991–1993 — собственный корреспондент газеты «Комсомольская правда» в Центральной Азии, коммерческий представитель;
1993–1994 — управляющий делами МИД КР;
1994–1995 — референт, помощник первого вице-премьер-министра КР;
1995–1996 — руководитель пресс-службы президента КР;
1996–1997 — руководитель аппарата СНП ЖК КР;
1997–1999 — председатель правления ГАО «Акыл»;
1999–2001 — заведующий отделом информации аппарата премьер-министра КР;
2001–2004 — директор по проектам развития ОсОО «Комсомольская правда» в Кыргызстане»;
2005–2010 — собственный корреспондент газеты «Коммерсантъ» в Бишкеке;
24 апреля — август
август—сентябрь 2010-го — руководитель информационно-координационного центра администрации президента КР, советник премьер-министра КР;
август—октябрь 2011 года — руководитель предвыборного штаба Алмазбека Атамбаева;