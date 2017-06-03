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Власть

Фарид Ниязов стал советником президента Кыргызстана на общественных началах

Фарид Ниязов назначен советником главы государства на общественных началах. Соответствующее распоряжение Алмазбек Атамбаев подписал сегодня, сообщила его пресс-служба.

После ухода с поста руководителя аппарата президента Фарид Ниязов занимал должность штатного советника главы государства.

Фарид Ниязов родился 27 апреля 1958 года. Окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт имени Скрябина, инженер-гидротехник.

Начал трудовую деятельность в 1980 году ассистентом кафедры геодезии и графики Кыргызского сельхозинститута имени Скрябина.

1991–1993 — собственный корреспондент газеты «Комсомольская правда» в Центральной Азии, коммерческий представитель;

1993–1994 — управляющий делами МИД КР;

1994–1995 — референт, помощник первого вице-премьер-министра КР;

1995–1996 — руководитель пресс-службы президента КР;

1996–1997 — руководитель аппарата СНП ЖК КР;

1997–1999 — председатель правления ГАО «Акыл»;

1999–2001 — заведующий отделом информации аппарата премьер-министра КР;

2001–2004 — директор по проектам развития ОсОО «Комсомольская правда» в Кыргызстане»;

2005–2010 — собственный корреспондент газеты «Коммерсантъ» в Бишкеке;

24 апреля — август 2010 года — заведующий информационно-координационным центром аппарата временного правительства;

август—сентябрь 2010-го — руководитель информационно-координационного центра администрации президента КР, советник премьер-министра КР;

август—октябрь 2011 года — руководитель предвыборного штаба Алмазбека Атамбаева;
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