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Власть

Вакантный мандат «Республики — Ата Журт» в парламенте получил Закир Шарапов

Вакантное место депутата Жогорку Кенеша фракции «Республика — Ата Журт» займет Закир Шарапов. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома.

Он следующий по очереди в списке кандидатов от данной партии. Ранее в «Республике - Ата Журт» заявили, что Закир Шарапов вышел из списка по собственному желанию. Но в Центризбирком заявления от него о выходе из списка кандидатов в депутаты не поступало.

Закир Шарапов придет на место Улана Чолпонбаева, скончавшегося 11 ноября. Ему 52 года. Ранее он работал статс-секретарем Государственного агентства по антимонопольной политике и развитию конкуренции при правительстве КР.
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