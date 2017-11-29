Побег из ИВС. Уволены сотрудники милиции, начальникам объявлены выговоры

Проведено служебное расследование по факту побега четверых подсудимых из ИВС ОВД Сокулукского района Чуйской области.

Как отмечает МВД, все сбежавшие проходили в качестве подсудимых по уголовным делам за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

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По результатам служебного расследования установлено, что к беспрепятственному совершению побега из ИВС привели грубые нарушения требований Дисциплинарного устава, Устава внутренней службы, приказов МВД КР.

В ведомстве уточняют, что это выразилось в ненадлежащем исполнении сотрудниками милиции своих функциональных обязанностей.

Дежурные ИВС — старшина милиции Ж.М. и старший сержант милиции Б.Ш. уволены из органов милиции. Начальник ОВД Сокулукского района подполковник милиции Б.Дуйшеев, два его заместителя и еще четыре сотрудника отдела освобождены от занимаемых должностей.

Еще два милицейских чиновника района предупреждены о неполном служебном соответствии.

Ряду руководителей подразделений ГУВД Чуйской области объявлен строгий выговор. Все материалы проведенного служебного расследования переданы в следственные органы для дачи юридической оценки.

В рамках расследования по факту побега четверых следственно-арестованных лиц, прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников милиции по статьям 304 «Злоупотребление должностным положением» и 316 «Халатность» УК КР.