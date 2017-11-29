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Общество

Побег из ИВС. Уволены сотрудники милиции, начальникам объявлены выговоры

Проведено служебное расследование по факту побега четверых подсудимых из ИВС ОВД Сокулукского района Чуйской области.

Как отмечает МВД, все сбежавшие проходили в качестве подсудимых по уголовным делам за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

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По результатам служебного расследования установлено, что к беспрепятственному совершению побега из ИВС привели грубые нарушения требований Дисциплинарного устава, Устава внутренней службы, приказов МВД КР.

В ведомстве уточняют, что это выразилось в ненадлежащем исполнении сотрудниками милиции своих функциональных обязанностей.

Дежурные ИВС — старшина милиции Ж.М. и старший сержант милиции Б.Ш. уволены из органов милиции. Начальник ОВД Сокулукского района подполковник милиции Б.Дуйшеев, два его заместителя и еще четыре сотрудника отдела освобождены от занимаемых должностей.

Еще два милицейских чиновника района предупреждены о неполном служебном соответствии.

Ряду руководителей подразделений ГУВД Чуйской области объявлен строгий выговор. Все материалы проведенного служебного расследования переданы в следственные органы для дачи юридической оценки.

В рамках расследования по факту побега четверых следственно-арестованных лиц, прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников милиции по статьям 304 «Злоупотребление должностным положением» и 316 «Халатность» УК КР.
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