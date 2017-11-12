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Общество

Умер депутат парламента Улан Чолпонбаев

В Кыргызстане сегодня скончался депутат парламента Улан Чолпонбаев.

По данным близких члена фракции «Республика — Ата Журт», у него были проблемы с печенью.

По некоторым данным, у Улана Чолпонбаева был цирроз печени и болезнь почек. Он умер в больнице.

Улану Чолпонбаеву было 40 лет. Он дважды избирался в Жогорку Кенеш — в пятый и шестой созывы. В пятом созыве он представлял фракцию «Ата Журт».

У Улана Чолпонбаева остались двое маленьких дочерей.

Ранее в СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщалось, что Улан Чолпонбаев вхож в криминальные круги и известен под кличкой Хоп.

 
 
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