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Власть

Председатель Бишкекского кенеша напомнил о бумеранге

Вопрос об отзыве председателя Бишкекского горкенеша Канатбека Музуралиева («Республика — Ата Журт») внесли в повестку дня очередной сессии.

Инициирует отзыв фракция СДПК. Канатбек Музуралиев поблагодарил коллег за совместную работу. «Вам решать. В любом случае до 2020 года мы остаемся депутатами, коллегами. А все возвращается бумерангом», — сказал он.

Согласно регламенту, председатель и его заместитель могут быть отозваны со своих должностей тайным голосованием на сессии. Решение об отзыве считается принятым, если за него проголосовали не менее двух третей от общего числа депутатов кенеша.

Отметим, что сессия продолжается третий день. Один из депутатов фракции «Республика — Ата Журт» заметил, что вопрос об отзыве спикера не поднимался ни на президиуме, ни на сессии в первые два дня. «Это просто неуважение друг к другу», — сказал он.
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