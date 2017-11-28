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Власть

В Бишкекском городском кенеше новый депутат

В Бишкекском городском кенеше появился новый депутат от фракции СДПК. Мандат советнику ЗАО «Манас-менеджмент» Сиябеку Абдурахманову вручили сегодня на очередной сессии.

Вакантным место стало после того, как профессор Эмиль Шукуров досрочно прекратил свои полномочия.

«Я пошел в горкенеш для того, чтобы заниматься вопросами озеленения столицы. Часть задуманного сделал и за год понял, что кроме вопросов озеленения депутату приходится тратить время на очень много других вопросов. Я принесу больше пользы другим образом, поэтому решил уйти. Но при этом я продолжу взаимодействовать с коллегами», — пояснил ИА «24.kg» свой уход советник мэра по вопросам озеленения, эколог Эмиль Шукуров.
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