Кыргызстан: кадровые перестановки за 21-25 августа

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Депутаты выбрали новое правительство.

Сооронбай Жээнбеков в понедельник подал в отставку. Во вторник Алмазбек Атамбаев отправил в отставку все правительство и попросил созвать внеочередную сессию Жогорку Кенеша на 25 августа с целью формирования состава кабинета министров.

И.о. премьер-министра президент назначил первого вице-премьера Мухамметкалыя Абулгазиева.

Уже в пятницу ЖК утвердили премьера и новый состав правительства.

Возглавил кабинет министров Сапар Исаков.

Фото аппарата президента. Премьер-министр Сапар Исаков родился 29 июля 1977 года во Фрунзе. Образование высшее (Международный университет Кыргызстана).

Трудовую деятельность начал в 1999 году преподавателем в Международном университете Кыргызстана.

2003–2007 — атташе, третий секретарь, второй секретарь, заведующий отделом двустороннего сотрудничества международно-правового департамента МИД Кыргызстана;

2007 — заведующий отделом международного сотрудничества аппарата правительства;

2007–2009 — завотделом внешних связей аппарата правительства КР;

2009–2010 — руководитель службы коммуникаций Центрального агентства КР по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ); май 2010-го — завотделом международных связей аппарата временного правительства КР; август 2010-го — завотделом внешней политики администрации президента КР;

2010–2011 — заведующий отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя аппарата правительства КР;

2011–2017 — заведующий отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя аппарата президента КР;

с 31 января 2017 года — первый заместитель руководителя аппарата президента КР;

с 1 марта 2017 года — руководитель аппарата президента.

Состав кабмина выглядит следующим образом:

первый вице-премьер-министр – Толкунбек Абдыгулов;

вице-премьер-министр по экономическим вопросам – Дуйшенбек Зилалиев;

вице-премьер-министр по вопросам безопасности – Темир Джумакадыров;

вице-премьер-министр по социальным вопросам — Чолпон Султанбекова;

министр экономики – Артем Новиков;

министр финансов – Адылбек Касымалиев;

министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации – Нурбек Мурашев;

министр транспорта и дорог – Жамшитбек Калилов;

министр образования и науки — Гульмира Кудайбердиева;

министр юстиции – Уран Ахметов;

министр иностранных дел – Эрлан Абдылдаев;

министр внутренних дел — Улан Исраилов;

министр чрезвычайных ситуаций – Кубатбек Боронов;

министр культуры, информации и туризма – Туголбай Казаков;

министр здравоохранения – Талантбек Батыралиев;

министр труда и социального развития – Таалайкуль Исакунова;

глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования – Улан Рыскулов;

председатель Государственного агентства связи — Нурбек Абасканов;

глава Госкомитета по делам обороны — Мирбек Касымкулов;

глава Государственного комитета национальной безопасности — Абдиль Сегизбаев;

руководитель аппарата правительства – Нурханбек Момуналиев.

Посмотреть на новое правительство можно тут.

Эркин Баев назначен начальником Главного штаба МВД Кыргызстана.

Ранее должность занимал Уларбек Шаршеев, назначенный в июле председателем Государственной пограничной службы Кыргызстана.

Фото ИА «24.kg». Начальник Главного штаба МВД Кыргызстана Эркин Баев родился 26 мая 1967 года. Окончил КНУ имени Ж.Баласагына.

В 1989 году начал службу в органах внутренних дел в должности милиционера. Работал на различных руководящих должностях: начальник Главного управления общественной безопасности, Главного управления патрульной милиции.

В мае 2017 года Министерству внутренних дел КР на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству предложили рассмотреть вопрос о соответствии начальника Главного управления патрульной милиции Эркина Баева его занимаемой должности.

Министерство иностранных дел Кыргызстана опубликовало итоги открытого конкурса на замещение вакантных должностей.



В конкурсе на 18 должностей приняли участие 540 человек.

Победившие в конкурсе следующие конкурсанты рекомендованы к назначению с испытательным сроком в три месяца:

Чынгыз Мелисбеков — на должность советника отдела многостороннего сотрудничества международно-правового департамента;

Акылбек Абдылдаев — на должность третьего секретаря отдела многостороннего сотрудничества международно-правового департамента;

Мирбек Сыдыгалиев — на должность атташе отдела многостороннего сотрудничества международно-правового департамента;

Нестана Алыбекова — на должность атташе отдела России первого политического департамента;

Самат Омурбеков — на должность атташе отдела КНР первого политического департамента;

Абдулла уулу Абдисухан — на должность атташе третьего политического департамента;

Нурмахаммат Канымкулов — на должность атташе четвертого политического департамента;

Даврон Алмазбеков — на должность атташе отдела визитов департамента государственного протокола;

Аскарбек Эргешов — на должность атташе полномочного представительства МИД в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях;

Бегимай Бакытбек — на должность ведущего специалиста департамента административной работы;

Эркинбек кызы Нестана — на должность специалиста Департамента административной работы.

Каныбек Джумашалиев назначен руководителем Главного управления патрульной милиции Кыргызстана.

Назначен вместо Эркина Баева.

Каныбек Джумашалиев — полковник милиции, родился 5 декабря 1965 года. Окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт, затем КГНУ по специальности «Юриспреденция».

В 1991 году начал службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного. Работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником ОВД Чуйского района, ОВД Сокулукского района, заместителем начальника ГУБДД МВД КР, начальником УВДТ МВД КР.

За время службы в ОВД Кыргызской Республики награжден ведомственными медалями.

Тренером клуба «Алга» стал Нематжан Закиров.

В качестве его помощника приглашен специалист из России Игорь Никитин.

Как сообщалось, предыдущему наставнику Александру Бельдинову предлагали работу в новом тренерском штабе клуба, но он отказался.

Директором музея «Сулайман-Тоо» назначен Абдыкайым Кангельдиев.

Абдыкайым Кангельдиев занимал должность заведующего сектором образования и культуры в аппарате полномочного представительства правительства в Ошской области.

Напомним, ранее директором музея назначена певица Самара Каримова, однако после негативного отклика в социальных сетях она отказалась от должности.

Новым директором Союза местного самоуправления избран Омурбек Алманбетов.

На эту должность его избрали члены правления Союза местного самоуправления КР.

Ранее он работал советником директора ГАМСУМО.

Союз местного самоуправления — добровольное объединение юридических лиц, созданное органами местного самоуправления КР в лице их представительных и/или исполнительных органов для совершенствования и развития местного самоуправления в республике.

родился в 1953 году в селе Мырза-Аке Узгенского района Ошской области.

Образование высшее. Окончил в 1980 году Кыргызский государственный университет, экономист по специальности.

1987-1991 — инструктор, заместитель управляющего делами Ошского областного комитета Компартии Киргизии;

1996-1997 — главный специалист, начальник отдела Ошского областного Фонда госимущества;

1997-1999 — начальник отдела экономического развития, финансов и поддержки предпринимательства Государственной администрации Ошской области;

1999 – заведующий отделом аппарата премьер-министра КР;

1999-2005 — заместитель губернатора Ошской области.

Работал в нескольких международных проектах.

О кадровых перестановках с 14 по 18 августа читайте здесь.